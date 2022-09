Brahmastra: Ayan Mukerji réagit au fait qu’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor n’est pas autorisée à entrer dans le temple d’Ujjain suite à la remarque de ce dernier “manger du bœuf”

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se préparent pour la sortie de leur film de science-fiction tant attendu Brahmastra. Le couple et le réalisateur Ayan Mukerji avaient prévu de visiter le temple Mahakaleshwar d’Ujjain pour Sandhya Aarti. Cependant, ils n’ont pas été autorisés à entrer dans le temple à la suite des protestations de Bajrang Dal contre l’ancienne déclaration de Ranbir “manger du bœuf”. Réagissant à l’ensemble du scénario, Ayan a exprimé sa déception et a déclaré qu’il se sentait mal lorsque l’incident s’est produit.

Lors d’une conférence de presse à New Delhi, Ayan a déclaré qu’il s’était rendu à Mahakal avant la sortie de l’affiche de mouvement de Brahmastra et qu’il souhaitait revenir avant la sortie du film. Alia et Ranbir étaient ravis de le rejoindre, mais en regardant les protestations, Ayan a décidé d’y aller seul pour chercher des bénédictions et de l’énergie pour le film. “Je me sentais très mal et quand j’y suis allé, j’ai senti qu’ils auraient aussi pu venir et obtenir leur darshan”, a-t-il déclaré.

Récitant le slogan de Brahmastra “La lumière arrive”, Ayan a exhorté les gens à répandre chaleur et positivité car ils le veulent tous et le monde entier en a aussi besoin. Il a dit qu’ils ont travaillé dur et qu’il y aura une célébration de la culture indienne dans le film. Il a dit que chaque personne ressentira la positivité et que le film touchera le cœur de tout le monde.

Pendant ce temps, les internautes ont appelé au boycott de Brahmastra à propos de la déclaration d’Alia sur le népotisme où elle a déclaré: “Si vous ne me connaissez pas, ne me regardez pas”. Sa déclaration en a agacé beaucoup et ils ont décidé de ne pas regarder le film dans les salles comme ils l’ont fait pour Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan, Liger de Vijay Deverakonda, Raksha Bandhan d’Akshay Kumar et Dobaaraa de Taapsee Pannu.

Brahmastra met en vedette Alia, Ranbir, Mouni Roy, Amitabh Bachchan et Nagarjuna avec Shah Rukh Khan dans un camée. Il sortira dans les salles du monde entier le 9 septembre.