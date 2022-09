Brahmastra : Ayan Mukerji promet de faire la partie 2 avec de meilleurs dialogues après avoir trollé ; dit : “C’est un très très grand défi…”

Ranbir Kapoor et Brahmastra d’Alia Bhatt ont peut-être brisé la malédiction du box-office pour Bollywood, mais le film a été sévèrement critiqué pour ses dialogues bâclés, son scénario faible et les performances médiocres des acteurs principaux. Alors que les créateurs vont bientôt commencer à travailler sur Brahmastra 2, le réalisateur Ayan Mukerji a promis de faire la partie 2 avec de meilleurs dialogues après de gros trolls.

Parlant de l’écart de trois ans entre la première et la deuxième partie de la trilogie Brahmastra, Ayan a déclaré qu’il pense que le public mettra au moins six mois pour regarder la première partie. Il a ensuite parlé de faire Brahmastra 2 avec une meilleure qualité que la première partie.

“Mais fabriquer Brahmastra 1 en Inde ; c’est un produit entièrement “Made In India”, c’était très difficile. qualité avec de meilleurs dialogues (rires) et une narration plus juteuse, c’est un très très gros défi”, a déclaré Ayan dans une interview avec Sony Music India.

Plus tôt, Ayan a déclaré qu’il envisageait Brahmastra: Part One – Shiva d’une manière qui défierait les limites du cinéma indien. Il a dit qu’il avait grandi en écoutant les histoires de l’histoire et de la mythologie indiennes et qu’il avait toujours été fasciné par elles. Il voulait créer une histoire qui soit profondément enracinée dans l’histoire spirituelle indienne, mais qui ait aussi des rebondissements modernes.

Le film compte plus de 4500 plans VFX, ce qui en fait un détenteur potentiel du record du plus grand nombre d’effets visuels dans n’importe quel film au monde. C’est le premier du genre à imaginer un univers cosmique qui a été rendu fidèle à l’échelle à travers l’objectif des effets visuels et de la technologie. La référence a été fixée suffisamment haut pour représenter les films indiens au niveau mondial.