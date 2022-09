Brahmastra est sorti le vendredi 9 septembre 2022. Le Ranbir Kapoor et Alia Bhat Le film vedette a eu un week-end génial et a déjà frappé plus de 100 crores! Cependant, il y a eu beaucoup de débats sur le box-office de Brahmastra, ces derniers temps. Karan Johar a été à la réception de la même chose. Il est le producteur de Brahmastra aux côtés d’autres. Ranbir et Alia avaient un calendrier de promotion très long et mouvementé pour Brahmastra. Et récemment, Ranbir Kapoor s’est rendu dans un théâtre pour voir la réaction du public en regardant le film de science-fiction. Ayan Mukerji, le réalisateur avait également accompagné Ranbir. L’acteur a interagi avec les fans de la manière la plus adorable et a également parlé de la succès de Brahmastra.

Entertainment News: Ranbir Kapoor remercie le public pour le succès de Brahmastra

Brahmastra est déjà entré dans le club du week-end au box-office Rs 100 crore. Selon les rapports, la vedette de Ranbir Kapoor, Brahmastra, a frappé Rs 105,50 crore. Et on dit que les collections tournent autour de Rs 120 crore après avoir ajouté les collections du Sud surnommées Brahmastra. Il y a aussi des discussions sur le gonflement de la collection de boîtes Brahmastra. Et au milieu de tout cela, la vidéo de Ranbir Kapoor, remerciant le public pour l’amour. Ranbir semblait extrêmement heureux de tout l’amour des fans. Il a appelé leur amour le plus grand Brahmastra et a également félicité Ayan Mukerji pour tout le travail acharné qu’il a accompli pendant tant d’années. Ranbir a ajouté qu’il est agréable d’être de retour dans des cinémas où les gens rient, pleurent et applaudissent, profitant simplement du film. Regardez la vidéo ici :

Ranbir Kapoor interagit avec les fans qui ont regardé Brahmastra

Les vidéos de Ranbir Kapoor interagissant avec de petits enfants au théâtre et les interrogeant sur le film deviennent virales. Ranbir, comme d’habitude, était envahi par ses fans de tous les coins et il a joyeusement cliqué sur des selfies et leur a parlé à tous. L’interaction du cœur de Ranbir avec les petits tirera sur votre corde sensible. Il attend actuellement son premier enfant avec Alia Bhatt.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut et Vivek Agnihotri ont remis en question le box-office de Brahmastra affectant les activités des propriétaires de chaînes de cinéma. Karan Johar est également trollé. Les visuels de salles de cinéma vides et la disponibilité des billets deviennent également viraux. Malgré toute la négativité, l’effusion d’amour ne peut être ignorée.