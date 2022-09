Brahmastra mettant en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhat sorti en salles hier. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées de la part des critiques, la réaction du public a été plutôt bonne et le film a pris une ouverture exceptionnelle au box-office. Récemment, Kangana Ranaut a ciblé Brahmastra sur Instagram. Sur son histoire Insta, elle a partagé que tous ceux qui qualifiaient Ayan Mukerji de génie devraient être emprisonnés. L’actrice s’est penchée sur le budget du film et a déclaré que 600 crores de roupies seraient réduits en cendres. Non seulement cela, elle affirme que le film était auparavant intitulé Jalaluddin Rumi, mais que le titre a été changé en Shiva en raison du succès de Baahubali.

Eh bien, Karan Johar et l’équipe de Brahmastra n’ont pas encore répondu à Kangana, et nous ne savons pas s’ils le feront ou non. Cependant, les internautes traînent Kangana sur les réseaux sociaux pour ses déclarations et la fouillent également dans la collection de ses films. Découvrez leurs tweets ci-dessous

#bramhashtra la collecte des tickets de stationnement est plus que #Dhakad collection à vie ??#KanganaRanaut #kanganarunout Samir Patel (@catchsameer05) 10 septembre 2022

Suna haï #Brahmastra ne 36 crore kamaliye hai le jour I … itne mein toh Kangana bai ki film ka budget hoti hai !!! aise #KanganaRanaut li #Tejas kab aa raha hai…. bina #Boycotter ki un autre chargement de catastrophe super duper ! Lambodar Mishra (@lamboomishra) 10 septembre 2022

Eh bien, nous nous demandons si Kangana aura une réponse pour ces trolls.

Pendant ce temps, Brahmastra a pris une ouverture exceptionnelle au box-office, et le film a collecté Rs. 75 crores bruts dans le monde le premier jour, ce qui est excellent. On s’attend à ce que le film montre un bond au box-office dans les prochains jours.

En parlant de Kangana, l’actrice a aligné Tejas et Emergency. Tejas devait sortir en octobre de cette année, mais il aurait été reporté, Emergency est actuellement en production.