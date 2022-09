Brahmastra : Après Erica Fernandes, Munmun Dutta passe en revue le film Astraverse de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt – “Sauf quelques points faibles…”

Ranbir Kapoor et Brahmastra, vedette d’Alia Bhatt, ont peut-être brisé la période de sécheresse de Bollywood au box-office, mais le réalisateur d’Ayan Mukerji a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public. Alors que certains l’ont aimé pour ses effets visuels élevés, certains ont trouvé le film sans âme. Il y a quelques jours, l’actrice de Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi, Erica Fernandes, a partagé sa critique sur Brahmastra en disant qu’elle n’était pas impressionnée. Maintenant, la renommée de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun Dutta a passé en revue Brahmastra et a partagé ses opinions à ce sujet.

L’amenant sur Instagram, Munmun a partagé un petit clip d’une salle de cinéma et a déclaré que le film était défectueux mais qu’il valait la peine d’être regardé. Elle attend maintenant avec impatience Brahmastra 2 pour assister à ce qui se passera ensuite. “Je suis allé au cinéma après un long moment et #Brahmastra en valait vraiment la peine. À part quelques points faibles, je pense que ça vaut vraiment le coup d’être regardé. C’était aussi bien de regarder un film de Ranbir Kapoor. Mouni Roy était exceptionnel (emoji coeur) . En attente de la 2e partie maintenant (emoji coeur)”, a-t-elle écrit. Cependant, elle l’a rapidement supprimé pour les raisons les mieux connues d’elle.

Pour en revenir à Erica, lorsqu’un fan a interrogé l’actrice sur son point de vue sur Brahmastra lors de sa session d’interaction, elle a déclaré que le film était une étape importante en termes de VFX. Cependant, elle a déclaré que ce n’était pas une tentative réussie et aurait souhaité que les acteurs passent plus de temps à s’entraîner au lieu de charger le film d’effets visuels. “Mais j’aurais aimé qu’il y ait plus d’efforts dans la formation des acteurs pour ce genre de cinéma et qu’il n’ait pas été réalisé par un réalisateur dont le point fort n’a été que la romance”, avait-elle déclaré.

Brahmastra est maintenant devenu le troisième film à devenir un succès en 2022 après The Kashmir Files de Vivek Agnihotri, Bhool Bhulaiyaa 2 d’Anees Bazmee et Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali. Brahmastra Première partie : Shiva met en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Nagarjuna et Mouni Roy. La prochaine partie de la trilogie est intitulée Brahmastra Part Two: Dev.