Brahmastra : Après Boycott Alia Bhatt, les tendances « We love Ranbir Kapoor » sur Twitter ; Voici pourquoi

Ces derniers temps, Bollywood a fait face à de nombreuses critiques négatives. La culture Boycott a perturbé Bollywood. Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan a misérablement souffert à cause du boycott et maintenant, Brahmastra avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt était également la cible des internautes. La dernière sortie de Ranbir Kapoor, Shamshera, a également souffert au box-office en raison des tendances négatives qui l’entourent. Maintenant, grâce à la déclaration “ne m’aimez pas, ne le regardez pas” faite par Alia Bhatt, Brahmastra était ciblée. Au milieu de toute la négativité, voici un soupir de soulagement.

Un soulagement pour Ranbir Kapoor

“Nous aimons Ranbir Kapoor” est désormais à la mode sur les réseaux sociaux. Tous ses fans et supporters reviennent maintenant à la tendance Boycott et font pleuvoir l’amour sur l’acteur. De nombreux internautes partagent certaines des belles citations et déclarations faites par l’acteur dans le passé et éprouvent leur amour pour lui. Découvrez les tweets ci-dessous :

Il a toujours été vocal et a accepté ses privilèges, il ne les prend jamais pour acquis ! NOUS AIMONS RANBIR KAPOOR pic.twitter.com/t3W7BbpfOE Lakeer Ka Fakeer (@arthwrites) 23 août 2022

Quelque part entre YJHD et BRAHMASTRA nous avons tous grandi NOUS AIMONS RANBIR KAPOORpic.twitter.com/ASSifw8qy0 Salut Hydre (@Lordofbattles8) 23 août 2022

“Je ne veux pas aller à Hollywood et travailler pour la guerre des étoiles. Je veux rester dans mon pays, faire nos propres guerres des étoiles avec notre peuple et notre culture” – Ranbir Kapoor . Et enfin, il a réalisé le plus grand film indien célébrant la culture indienne ?Brahmastra NOUS AIMONS RANBIR KAPOOR pic.twitter.com/TVW7m4XlE0 Sentinelle ! (@KattarKapoor) 23 août 2022

Rajamouli voulait assister au jeu d’acteur de Ranbir sur les plateaux ! il est toujours un grand de RK NOUS AIMONS RANBIR KAPOOR pic.twitter.com/RHujNLGfhA ? (@RKs_Tilllast) 23 août 2022

Il est difficile de trouver une mauvaise chanson dans la filmographie de Ranbir. NOUS AIMONS RANBIR KAPOORpic.twitter.com/xowRNohY6j RK (@hereforRanbir) 23 août 2022

Cette 1 expression de Ranbir Kapoor>>>> toute la carrière d’actrice de Katrina kaif NOUS AIMONS RANBIR KAPOOR pic.twitter.com/5dDF5meldT Sentinelle ! (@KattarKapoor) 23 août 2022

Eh bien, voici un soulagement pour Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avant la sortie de Brahmastra. Le film devrait sortir le 9 septembre 2022. Il a fallu plusieurs années pour le terminer et les fans attendent avec impatience de voir le film dans les salles. Il est barré par Ayan Mukerji et c’est le premier volet d’une trilogie.