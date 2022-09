Brahmastra : Amitabh Bachchan a-t-il prévenu Karan Johar que la vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt serait un désastre ? [Exclusive]

Brahmastra est l’un des projets les plus ambitieux de Karan Johar et il y a beaucoup en jeu car le copain du film serait d’environ 410 crore. Les réalisateurs ne ménagent aucun effort pour promouvoir le film à travers le monde et ils ont fait du SS Rajamouli le visage du sud pour que le public puisse l’amener dans les salles comme Karan Johar l’a fait pendant Baahubali. Mais le film vaut-il le détour ? Définitivement oui. Mais il fut un temps où Amitabh Bachchan, qui joue un rôle important dans le film, n’avait pas confiance en la vision d’Ayan Mukerji en raison de ses retards et de son long emploi du temps.

Brahmastra : Amitabh Bachchan a averti Karan Johar que la vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt serait un désastre et la raison en est Ayan Mukerji ?

Une source très fiable révèle : « Amitabh Bachchan, qui est un acteur très discipliné, n’était pas très satisfait des horaires et des reprises retardés d’Ayan Mukerji. À un moment donné, l’acteur était fatigué d’Ayan et très contrarié d’avoir même rencontré le producteur du film. film Karan Johar qu’Ayan perd son temps et qu’il devrait arrêter d’investir de l’argent dans le film car la vitesse avec Ayan va le film sera un désastre”.

Le jour où Amitabh Bachchan a terminé le film, il n’avait que de l’amour et du respect pour tous les acteurs, il est allé sur son Twitter et a écrit : “Alors ils me disent que c’est un ‘film’ pour moi sur Brahmastra. Et, comme c’est la norme, l’unité applaudit et tout le monde s’embrasse et les adieux sont faits. Parfois, ils déclenchent des pistolets à confettis… c’est la chose faite qu’ils disent… vraiment ? Cela ressemble plus à “Dieu merci, bon débarras”. Bon débarras de l’acteur. .. en avait assez de lui”.

La source ajoute en outre : “En ce moment, Amitabh Bachchan a beaucoup d’espoir que le film fonctionne au box-office et chaque acteur a travaillé très très dur dans le film et compte tenu de ses cinq longues années”. Ayan Mukerji est l’un des cinéastes les plus talentueux de l’industrie et avec Brahmastra, il prend un risque énorme dans sa carrière, et nous espérons seulement que cela en vaudra la peine et sera fructueux. Alors que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avaient une confiance totale en Ayan et sont restés avec lui jusqu’à la fin. Le film a également eu l’apparition spéciale de Shah Rukh Khan dans le film.