Brahmastra : Alors qu’Ayan Mukerji réfute les informations sur le camée de Shah Rukh Khan; La vieille vidéo virale de Karan Johar révèle la vérité

Brahmastra avec Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Nagarjuna et Mouni Roy est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film est en préparation depuis plus de cinq ans, et maintenant, enfin, il sortira sur les grands écrans le 9 septembre 2022. Eh bien, à part le casting principal, le film a fait la une des journaux pour les camées de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone. Récemment, il a même été rapporté que Deepika jouerait le rôle de Parvati dans la suite. Cependant, Ayan avait nié les informations.

Il y a quelques jours, dans une interview avec Mirchi Plus, le cinéaste a déclaré qu’il n’avait aucune idée des camées de Deepika et SRK à Brahmastra. Cependant, il a ajouté qu’il pouvait accepter la suggestion de les lancer dans la suite du film.

Alors qu’Ayan doit dire ceci à propos des camées dans le film, il y a quelques mois, Karan Johar a confirmé que Shah Rukh Khan avait un camée à Brahmastra. Lors d’une table ronde avec Film Companion , tout en parlant de Brahmastra, Karan avait déclaré: “Shah Rukh a fait une apparition massive pour nous, nous pensions que cela ferait 5 jours qu’il en tournerait 15 et sans poser de question.” Regardez la vidéo ci-dessous

shah rukh a fait une apparition massive pour nous (brahmastra) nous pensions que ce serait 5 jours, il en a tiré 15 et sans poser de question – karan johar. pic.twitter.com/x9bbmtClPb dil (@ixadilx) 27 décembre 2021

Eh bien, nous nous demandons si Ayan essaie de garder le caméo de SRK secret. Cependant, lorsque la bande-annonce a été lancée, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont affirmé que dans quelques scènes, elles avaient vu des aperçus de Shah Rukh Khan.

Dans l’une des scènes de la bande-annonce, une femme est vue marchant au milieu de l’eau, et les fans de Deepika affirment que c’est elle car il y a eu des rapports selon lesquels on la verra jouer le rôle de Jal Devi. Eh bien, il semble que nous ayons juste besoin d’attendre la sortie de Brahmastra pour savoir si Deepika et SRK ont des camées ou non.