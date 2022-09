Brahmastra est enfin sorti en salles et le public est gaga du film car ils l’appellent un régal visuel et affirment qu’ils n’ont jamais été témoins d’un tel magnum opus à Bollywood et qu’ils ont surpassé Baahubali de SS Rajamouli et nous ne pouvons pas être plus d’accord. Alors que les fans et le public saluent Ranbir Kapoor à Brahmastra et louent Mouni Roy pour être l’antagoniste parfait dans le film, Alia Bhatt se moque de n’avoir qu’un seul dialogue dans le film et c’est “Shiva”.

Internet a lancé des mèmes hilarants sur Alia n’ayant qu’un seul dialogue dans le film et la caisse, ils trébuchent dessus.

Alia Bhat tous les jours aller #BrahmastraMovie tir pour tirer uniquement les dialogues vice versa pour le personnage de Shiva #Bramhastrareview #AliaBhatt #bramhastraboxoffice pic.twitter.com/3va4HAgYtn Kunal Binjewar (@kunalbinjewar09) 13 septembre 2022

Imaginez que vous receviez 12 crores pour avoir juste dit “Shiva” “Shivaaa” “Shivaaaaaaaaaaaaaa” toutes les 5 minutes dans un film. L’obsession de Karan Johar pour Alia Bhatt a culminé pendant Brahmastra (@mannkahe) 13 septembre 2022

Le dialogue alia bhatt dans le film ne fait que crier shivaaa shivaaaa Roxane (@Rohhshit) 11 septembre 2022

Le rôle d’Alia dans #Brahmastra entoure autour de dire “Shiva Suno” “Shiva Love You” etc etc bus itni si dialogue livraison hai bechari ki ?? #BoycottBrahamstra Manas J ?? (@innocentmanasji) 9 septembre 2022

Si j’avais un sou à chaque fois qu’Alia Bhatt crie le nom de Shiva dans le film pic.twitter.com/HUWm9vMMd9 Meme marche (@zaidshaikhx_) 11 septembre 2022

Alors que le film a reçu des réponses étonnantes à travers le monde et qu’il aurait jusqu’à présent rapporté 220 crores. La seule plainte commune que tout le monde a avec le film est que les dialogues auraient pu être meilleurs. Alors que les fans d’actualités du divertissement adorent le film, ils ont écarté ce défaut car ils ne peuvent s’empêcher de tomber amoureux de l’exceptionnel VFX. L’ensemble de Bollywood et du public salue Brahmastra, il y a une personne qui a un problème avec les chiffres et les numéros de collection de boîtes du film et aucun prix pour deviner que c’est Kangana Ranaut. Avez-vous déjà vu ce film spectaculaire Brahmastra ? Sinon, vous manquez quelque chose de VRAI !