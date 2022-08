Brahmastra : Alia Bhatt révèle quand et pourquoi elle prendra le nom de famille de Ranbir Kapoor et la raison est trop mignonne

Si les fans se demandaient pourquoi l’actrice de Brahmastra Alia Bhatt n’a pas changé son nom en Alia Bhatt-Kapoor, alors voici la réponse. Elle a révélé qu’elle prévoyait de faire de même sur son passeport prochainement. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se sont mariés en avril 2022 dans sa vaste résidence de Bandra. La cérémonie était très intime. Le bébé d’Alia Bhatt arrivera en décembre 2022 ou début 2023. L’actrice a fait l’annonce sur les réseaux sociaux en juin. Les fans du couple ont été ravis de la nouvelle.

Elle a dit à MiD-Day qu’elle était heureuse de faire de même. Il semble qu’elle prévoyait de déménager depuis un moment maintenant. Son plan a été retardé car elle est partie pour le Royaume-Uni immédiatement après son mariage. Là, elle a tourné pour Heart of Stone avec Gal Gadot. C’est son premier projet hollywoodien. Et la raison de son déménagement est trop mignonne. Elle a dit qu’elle ne souhaitait pas se sentir exclue lorsqu’ils voyageaient ensemble en famille. Alia Bhatt a déclaré à Mid Day: “Nous allons avoir un enfant maintenant. Je ne veux pas être le Bhatt, pendant que les Kapoors voyagent ensemble; vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas me sentir exclu.”

La grossesse de l’actrice a fait d’immenses nouvelles. Lorsque des informations ont annoncé que Ranbir Kapoor s’envolerait pour le Royaume-Uni pour ramener sa femme en Inde, Alia Bhatt s’est fâchée. Elle a dit que l’idée était la plus sexy et qu’elle n’était pas un colis ou un plat à emporter. Son film Darlings est devenu le film non anglais le plus regardé sur Netflix en août. Elle a joué le rôle de Badru, une femme décide de se venger d’un mari alcoolique qui bat sa femme, Hamza joué par Vijay Verma. Elle a obtenu un immense succès pour la même chose avec le reste de la distribution. C’est aussi sa première production.

L’actrice se prépare maintenant à la sortie de Brahmastra. Le film sortira en salles le 9 septembre 2022. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt seront vus ensemble pour la première fois dans ce film. Brahmastra met également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy. La chanson Kesariya est déjà un énorme succès.