Brahmastra: Alia Bhatt révèle LA SEULE chose qu’elle aime chez son mari Ranbir Kapoor

Alia Bhat et Ranbir Kapoor célèbrent le succès de leur dernier film Brahmastra. En fait, le réalisateur du film Ayan Mukerji a également annoncé que les créateurs de “Brahmastra Part One: Shiva” offriront le billet à un prix spécial. En effet, pour marquer Navratri, les billets seront vendus pour Rs 100 du 26 au 29 septembre.

Pour en revenir à Alia, dans l’une des récentes interviews avec une publication d’information, l’actrice a parlé d’une chose qu’elle aime chez son mari. Elle a révélé qu’elle aimait son silence. Elle sent qu’il est un grand auditeur. C’est aussi une chose qu’elle tolère chez lui. Comme parfois il ne répond pas quand elle veut qu’il réponde. L’actrice Raazi a raconté la même chose à Bollywood Bubble.

Dans la même interview, Ranbir Kapoor a révélé que dormir avec Alia sur le même lit est une tâche importante. Il a dit qu’elle se déplaçait en diagonale et que l’espace de son lit devenait plus petit. Selon l’acteur, sa tête est quelque part et ses jambes sont à l’autre endroit. Il est sur le côté du lit, en train de se débattre. C’est une autre chose qu’il tolère chez sa femme.

Découvrez Alia Bhatt-Ranbir Kapoor :

Le réalisateur du film avait révélé plus tôt que Brahmastra 1 est un produit Made In India. Faire la partie 2 dans les 2-3 prochaines années est un défi car faire le même film avec de meilleurs dialogues et une meilleure histoire est une grande tâche en soi.

En parlant du film, Brahmastra a également eu des stars comme Nagarjuna Akkineni, Dimple Kapadia, Amitabh Bachchan et Mouni Roy dans des rôles importants. Le film a également Shah Rukh Khan dans une apparition spéciale. Le film dramatique fantastique a reçu une réponse fabuleuse de la part des fans et a également vu des collections révolutionnaires au box-office.