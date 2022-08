Brahmastra : Alia Bhatt impressionne en chantant Kesariya ; les fans sont impressionnés par la réaction de loverboy Ranbir Kapoor [WATCH VIDEO]

Alia Bhat et Ranbir Kapoor sont maintenant sur leurs gardes pour promouvoir leur prochain film Brahmastra. Le film réalisé par Ayan Mukerji est en préparation depuis des lustres et enfin, il sortira sur les écrans le 9 septembre. C’est pour la première fois que le public verra le couple réel Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ensemble sur grand écran. Alors qu’il y avait une grande anticipation autour du film, la récente tendance Boycott Brahmastra a inquiété beaucoup. Cependant, Alia et Ranbir font de leur mieux pour promouvoir le film autant que possible. Lors d’un événement récent, Alia Bhatt a même chanté la chanson Kesariya du film.

Entertainment News: Alia Bhatt et Ranbir Kapoor divertissent avec Kesariya

Une vidéo d’Alia Bhatt chantant la chanson Kesariya de Brahmastra à l’IIT Mumbai a fait son chemin sur Internet. Dans la vidéo, Ranbir Kapoor peut être vu assis à côté d’elle. Les fans sont impressionnés par sa réaction. Il l’encourage et est incapable de détacher ses yeux d’Alia Bhatt. Regardez la vidéo ci-dessous :

Pourquoi Boycott Brahmastra est-il à la mode ?

Sur les réseaux sociaux, beaucoup appellent au boycott du film. C’est après la remarque d’Alia Bhatt sur le népotisme et le trolling en ligne que la tendance s’est accélérée. Elle a déclaré qu’elle ne peut pas contrôler ce que les gens pensent et ne peut pas continuer à se défendre. Dans une interview avec Mid-Day, l’actrice aurait déclaré : “Je ne peux pas continuer à me défendre verbalement. Et si tu ne m’aimes pas, ne me regarde pas. Je ne peux pas m’en empêcher. C’est quelque chose que je peux Je ne fais rien. Les gens ont quelque chose à dire. J’espère que je leur prouverai avec mes films que je vaux vraiment l’espace que j’occupe. Cependant, beaucoup l’ont qualifiée d’arrogante pour avoir fait cette remarque et ont commencé à appeler au boycott du film.