Brahmastra : Alia Bhatt et Karan Johar se font massivement troller par les internautes pour le futur bébé de l’actrice afin de promouvoir leur film

Toute l’équipe de Brahmastra, y compris Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, Mouni Roy, Nagarjuna, Ayan Mukerji et Karan Johar, ainsi que le cinéaste as Rajamouli étaient présents à Hyderabad pour l’événement de pré-sortie du film. Cependant, Alia et Karan ont été brutalement trollés par des internautes qui ont estimé qu’ils utilisaient le futur bébé de l’actrice pour promouvoir leur film.

Lors de l’événement de pré-sortie de Brahmastra, Alia a été vue portant une sharara rose. Elle avait une note écrite sur son dos qui disait “Bébé à bord”. Alors qu’elle était sur scène, Karan a demandé à Alia de se retourner et de montrer au public avec quelle gentillesse elle avait griffonné une note sur sa robe pour son futur bébé. Alia a accepté avec joie la demande de Karan et a remercié le cinéaste.

Cependant, leurs actions n’ont pas été bien accueillies par les internautes qui les ont critiqués pour avoir choisi une manière inhabituelle de promouvoir leur prochain film. “Baby abhi se promotion me help kar rha hai”, a écrit un utilisateur d’Instagram, suivi d’un autre utilisateur qui les a piratés en commentant : “Bcche ke release ke phle uska bh ek premier toh banta hai.”

Un autre utilisateur a été agité par les actions de Karan et Alia et a écrit : “Horrible yaar .. ces gars peuvent faire n’importe quoi pour promouvoir le film.” Et un autre qui a dit : « Bache ko bhi nahi chora saale bhikmange ». Il semble que les actions de Karan et Alia lui aient causé plus de problèmes.

Brahmastra fait déjà face à des appels au boycott d’internautes suite à la récente déclaration d’Alia sur le népotisme. “Si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas”, avait dit Alia en parlant de l’examen constant des enfants vedettes. Sa déclaration a beaucoup irrité les internautes et ils sont déterminés à donner ce qu’Alia a demandé.

Jusqu’à présent, Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan, Raksha Bandhan d’Akshay Kumar, Dobaaraa de Taapsee Pannu et Liger de Vijay Deverakonda ont été gravement touchés par les appels au boycott. Reste à savoir si Brahmastra connaît le même sort ou parvient à échapper à la tempête de boycott du 9 septembre.