Brahmastra: Alia Bhatt dit qu’elle ne lit pas les critiques de films – “Je n’aime pas ce genre de dissection le premier jour ou le jour 10”

Le réalisateur d’Ayan Mukerji, Brahmastra, a brisé la période de sécheresse de Bollywood avec sa fabuleuse course au box-office. La vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt a rapporté plus de 300 crores de roupies dans le monde, mais le film a reçu des critiques mitigées, principalement négatives de la part des critiques de cinéma et du public. Cependant, Alia a récemment révélé qu’elle ne lisait pas les critiques de films car elle n’aimait pas assister à la dissection de son film le jour de son ouverture.

« Je ne lis pas les critiques. Même quand les critiques sont bonnes, je ne les lis pas. Quand elles sont mauvaises, je ne les lis pas. Mais même quand les critiques sont bonnes, je ne les lis pas. les gens m’envoient parfois. Je ne sais pas depuis le premier film Je me sens ki sens général mil jata hai ki kya chali kya nhi chali, film chalne k baad (vous avez une idée générale de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné après le film Je demande à suffisamment de gens quand je les rencontre en personne des commentaires. Ce n’est pas comme ça ki mujhe padhna nahi hai (je ne veux pas lire) (se détourne et se protège le visage). Je n’aime pas ce genre de dissection le premier ou le dixième jour d’un film”, a déclaré Alia à l’analyste commercial Komal Nahta dans une interview.

Cependant, Alia a déclaré que Karan Johar aime lire les critiques de films et qu’il a parfois l’impression que de bonnes choses attirent l’attention, car il s’agit d’une opinion ou d’un retour honnête. Elle a dit qu’elle essaie d’obtenir des commentaires pour chaque film qu’elle fait. Elle essaie de comprendre ce qui a fonctionné et pourquoi et ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi pas.

Pendant ce temps, Alia a récemment reçu le Smita Patil Memorial Award pour sa contribution au cinéma indien. Elle a exprimé sa gratitude en disant : “Reconnaissante et honorée de recevoir le prix commémoratif Smita Patil. Merci à tous (emoji du cœur).” Dans le passé, des actrices comme Madhuri Dixit, Sridevi, Tabu, Manisha Koirala, Urmila Matondkar, Kareena Kapoor Khan, Katrina Kaif et Taapsee Pannu ont reçu ce prix.