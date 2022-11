Brahmastra 2 : Vijay Deverakonda approché pour la suite de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ? Voici la vérité [Exclusive]

Alia Bhat et Ranbir Kapoor a livré l’un des plus grands succès, Brahmastra en septembre. La Ayan Mukerji film a conquis plusieurs cœurs et bientôt Brahmastra 2 est devenu le sujet de conversation de la ville. Alors que Brahmastra 2 est en pleine effervescence, feu Ranbir Kapoor et Alia Bhatt font l’actualité pour l’arrivée de leur petite fille. Neetu Kapoor et le reste de la famille Kapoor et Bhatt sont sur un nuage neuf. Pour en revenir à Brahmastra 2, il y a eu diverses spéculations sur qui sera choisi comme Dev et quels nouveaux acteurs rejoindront le film fantastique de science-fiction dont on parle beaucoup.

Karan Johar souhaite lancer Vijay Deverakonda dans Brahmastra 2?

Comme vous l’avez déjà dit, Brahmastra 2 est en vogue dans Entertainment News. Le film d’Ayan Mukerji aura deux autres versements et il y a beaucoup d’espoir et d’excitation à ce sujet parmi les fans qui ont adoré la première partie du film vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Il y avait des rapports sur Hrithik Roshan et Yash approchés pour un rôle dans Brahmastra 2. Et maintenant, les derniers rapports indiquent que Karan Johar tient à lancer Vijay Deverakona dans Brahmastra 2.

Karan Johar voulait lancer Vijay dans le public hindi avec Liger. Mais le film était un gros raté. Et par conséquent, les rapports indiquent que Karan veut s’assurer qu’il donne à Vijay le succès mérité en le plaçant dans un rôle clé dans Brahmastra 2. Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation de la même chose, la nouvelle s’est propagée comme une traînée de poudre. Cependant, nous sommes ici avec la vérité à peu près la même chose.

Vijay Deverakonda dans Brahmastra 2 ? Voici la VÉRITÉ

Une source au courant des détails a déclaré en exclusivité à BollywoodLife que toutes les rumeurs de casting de Brahmastra 2 sont sans fondement. Vijay Deverakonda n’a pas été approché pour le film d’Ayan Mukerji. La source ajoute qu’Ayan travaille actuellement à peaufiner le scénario et l’histoire qui feront avancer l’histoire dans Brahmastra 2. Depuis qu’Ayan plonge profondément dans la recherche, il faudra des mois pour avoir un scénario complet prêt et cela pourrait prendre quelques mois de plus. Et ce n’est qu’après cela qu’Ayan commencera à chercher des acteurs qui correspondent à l’histoire et aux personnages.

Alors, c’est ça. Aucun des acteurs n’a encore été approché pour Brahmastra 2 d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor. Attendons les annonces officielles. Restez à l’écoute pour plus de ces scoops exclusifs.