Brahmastra 2: Karan Johar révèle si la star du KGF Yash joue Dev dans Ranbir Kapoor et Alia Bhatt starrer

Beaucoup a été dit et écrit sur qui jouera le rôle de Dev dans le réalisateur Ayan Mukerji Brahmastra 2, qui met en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt en tête. Les rapports récents avaient suggéré que la star de KGF, Yash, avait été encordée pour représenter le personnage. Karan Johar a maintenant rompu son silence sur le casting de Dev.

Lorsque Subhash K Jha a contacté le responsable de Dharma Productions pour confirmer les informations selon lesquelles Yash était envisagé pour Dev dans Brahmastra 2, Karan a rejeté les rumeurs en disant: “Ce sont des ordures. Nous n’avons approché personne.”

Plus tôt, on disait que les créateurs de Brahmastra cherchaient à faire venir Hrithik Roshan en tant que Dev. Cependant, des rapports suggéraient qu’il était déjà emballé avec deux films lourds VFX, Krrish 4 et Ramayana, il a donc apparemment refusé l’offre de film.

Cependant, ce nouveau rapport indique que les créateurs envisagent toujours Hrithik et qu’il est l’un des principaux prétendants au rôle. Hrithik est également très enthousiaste à l’idée de représenter le personnage. Mais les chances semblent minces car Hrithik sera occupé avec sa propre franchise de super-héros Krrish. Si Krrish 4 monte au sol dans les 6 prochains mois, il est très peu probable que Hrithik approuve le projet.

D’un autre côté, Ranveer Singh lorgne sur Dev si Hrithik décide de s’en retirer. Des rapports antérieurs avaient suggéré que Ranveer et Deepika Padukone feraient la une du casting, avec la paire de la partie 1 Ranbir et Alia. Alors que Ranbir et Alia seront considérés comme leurs personnages respectifs de la partie 1, il reste à confirmer si Ranveer et Deepika font le film.