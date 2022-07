Brahmastra 2: Deets sur le personnage de Deepika Padukone dans la star de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt vous excitera déjà pour la suite

Chez Ayan Mukerji Brahmastra était annoncé comme une trilogie. La première partie du film met en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy dans les rôles principaux. Après avoir été en préparation pendant cinq ans, le film devrait sortir le 9 septembre 2022. Shah Rukh Khan sera vu dans un camée dans le film, et il a été rapporté que Deepika Padukone a également un camée à Brahmastra. La bande-annonce de Brahmastra a été lancée il y a quelques semaines, et elle a reçu un bon accueil.

Deepika Padukone comme Jal Devi dans Brahmastra ?

Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Deepika Padukone serait vue comme Jal Devi dans le film. Dans la bande-annonce, il y a une scène où l’on voit une actrice marcher au milieu de l’eau, et les fans se demandent s’il s’agit de Deepika.

Deepika Padukone comme Parvati dans Brahmastra ?

Cependant, selon un rapport récent dans Pinkvilla, l’actrice sera vue jouer le rôle de Parvati dans la suite, et la partie 2 concernera Mahadev et Parvati. Une source a déclaré au portail : “Les réalisateurs ont enfermé Deepika Padukone pour jouer le personnage de Parvati. En fait, Deepika fera également une apparition vers la fin de Brahmastra, qui amènera éventuellement le film dans la deuxième partie.”

Le portail a signalé que Shiva et Isha continueront de faire partie de la trilogie et que de nouveaux personnages seront introduits et qu’ils seront tous liés les uns aux autres.

Eh bien, si ce rapport s’avère vrai, nous sommes sûrs que les fans de Deepika Padukone seront ravis de la voir dans Brahmastra 2 en tant que Parvati.

Deepika Padukone films à venir

Deepika a actuellement de nombreux films intéressants en ligne. Elle sera vue dans des films comme Pathaan, Project K, Fighter et The Intern remake. Pathaan, Project K et Fighter devraient sortir en 2023, et le remake de The Intern n’a pas encore été lancé. Il y a eu des rapports selon lesquels le film a été mis en veilleuse. Mais, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet.