Brahmastra 2: Ayan Mukerji s’ouvre sur la star de KGF Yash dépeignant Dev dans la vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt

Il y a eu beaucoup de spéculations sur qui jouera le rôle de Dev dans Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra 2. Plusieurs grands noms tels que Hrithik Roshan et Ranveer Singh sont apparus mais rien n’est encore officiel. Il a également été rapporté que la star de KGF, Yash, était envisagée pour le rôle. Le réalisateur Ayan Mukerji a maintenant exprimé son point de vue sur Yash jouant Dev dans Brahmastra 2.

Dans sa récente interview, quand Ayan a été interrogé à ce sujet, il a déclaré à India Today : “J’adore Yash. Ce serait formidable s’il jouait Dev. Non, je plaisante.” Il a également abordé les rumeurs selon lesquelles Ranveer jouerait Dev dans le film. “Il y avait des rumeurs sur Ranveer Singh, la plus grosse rumeur et d’autres rumeurs sur d’autres acteurs mais je ne peux rien dire. Le plaisir de l’histoire de Dev est qu’elle arrivera au bon moment.” Plus tôt, Karan Johar avait démenti les rumeurs selon lesquelles Yash serait envisagé pour le film.

Selon les rapports, Hrithik est l’un des meilleurs prétendants pour jouer le rôle de Dev dans Brahmastra 2. Cependant, on dit que Hrithik pourrait se retirer du film puisqu’il a Krrish 4 en préparation. Il a été rapporté que si Hrithik sortait, Ranveer pourrait vouloir se mettre à la place de Dev.

La première partie de Brahmastra est devenue un succès stellaire dans l’ère post-pandémique. Le film a réussi à collecter plus de Rs 400 crore dans le monde. Le camée de Shah Rukh Khan en tant que Mohan Bhargav a été profondément apprécié par les fans qui ont pu voir leur superstar préférée sur grand écran après une longue interruption de 4 ans.

Le film, cependant, avait reçu une réponse mitigée de la part du public et des critiques. Alors que les téléspectateurs ont trouvé la performance de Ranbir et Alia fragile, ils ont également critiqué les dialogues bâclés et le scénario déroutant du film.