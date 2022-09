Ranbir Kapoor et Alia Bhat vedette Brahmastra se porte bien au box-office. Le film est réalisé par Ayan Mukerji et bien qu’il reçoive une réponse mitigée du public, maintenant tout le monde souhaite savoir qui sera considéré comme Développeur dans Brahmastra 2. Le premier épisode de Brahmastra s’est terminé sur une note où un personnage Dev a été présenté et les créateurs ont également montré un acteur mais son visage n’était pas clairement visible. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Ranveer Singh ou Hrithik Roshan seraient considérés comme Dev, mais les créateurs n’ont pas encore officiellement annoncé le nom d’un acteur.

Récemment, Ayan Mukerji, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se sont rendus à Ahmedabad pour des promotions post-sortie et ils y ont donné une conférence de presse. Au cours de la conférence, on a demandé à Ayan si, comme Shamshera, Ranbir jouerait un double rôle dans Brahmastra 2, l’un de Shiva et l’autre de Dev.

Ayan a répondu et a demandé au journaliste qui il voulait voir en tant que Dev, puis a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre à cette question pour le moment. Plus tard, lorsqu’on lui a demandé quand la partie 2 viendrait, il a dit que cela prendrait deux à trois ans. Il a en outre ajouté: “Mais pour qui est Dev, vous le saurez plus tôt que cela.”

Ayan Mukerji, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt à la conférence de presse de Brahmastra Regardez la vidéo ci-dessous

Eh bien, espérons que bientôt il sera révélé quel acteur sera considéré comme Dev dans Brahmastra 2 car tout le monde l’attend avec impatience. Pendant ce temps, il a été rapporté que Deepika pourrait être considérée comme Amrita et Ranveer jouera le rôle de Dev. Alors que Brahmastra partie 1 mettait en vedette le couple réel Alia et Ranbir, il sera intéressant de voir un autre couple réel dans la suite.

Brahmastra en 6 jours a collecté Rs. 164 crore net (toutes langues) en Inde. On s’attend à ce qu’il réussisse bien au box-office lors de son deuxième week-end.