Brahmastra 2 : Ayan Mukerji apportera CETTE tournure à la deuxième partie du film de Ranbir Kapoor ; Disney décide du budget

Brahmastra a été le film hindi de 2022. L’année a été médiocre pour Bollywood jusqu’à présent, les films du Sud remportant les lauriers. KGF 2, RRR et maintenant Kantara font des vagues au box-office. Alors que les recettes au box-office de Brahmastra ont été mises en doute par beaucoup, le studio Disney serait satisfait de la performance du film d’Ayan Mukerji. Brahmastra qui avait Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux est salué comme le film indien avec le meilleur VFX de tous les temps. Maintenant, des sources ont déclaré à Bollywood Hungama que Disney avait donné un signal vert à Brahmastra 2 et travaillait sur le budget du film.

Une source proche du film a déclaré que Disney était ravi car il s’agit d’un film indien indien. Ils veulent que Brahmastra 2 soit un film plus gros et ont donné leur accord. Il semble que Dharma Productions de Karan Johar et Disney finalisent actuellement un budget pour Brahmastra 2. Le film original a été réalisé avec un budget supérieur à Rs 600 crore selon les rapports. Il semble que l’équipe souhaite que Brahmastra 2 soit un film mondial et est en pourparlers avec des studios VFX internationaux. Maintenant, vient la partie intéressante. Le deuxième film sera plus lourd sur la mythologie indienne que le premier. Les fans sont ravis de savoir qui jouera Dev, la force est le monde d’Isha et Shiva.

La deuxième partie aura Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et Deepika Padukone. L’acteur qui jouera Dev n’a pas encore été finalisé. L’accent mis sur la mythologie n’est pas surprenant. Le public indien a adoré des films comme Karthikeya 2 et Kantara, basé sur la mythologie indienne. Brahmastra a réalisé près de 54 millions de dollars dans le monde. Dans la ceinture hindi, c’est plus de Rs 250 crores.