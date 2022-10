Brahmastra 2 : Aryan Khan fera ses débuts d’acteur, incarnera Vanarastra dans le film d’Ayan Mukerji ? Poste de paiement

Tu peux répéter s’il te plait? Maintenant, ce message a définitivement attiré tous nos globes oculaires. Eh bien seulement si nous souhaitons que cela puisse être vrai. Aryan Khan est prêt à faire ses débuts à Bollywood en tant que Vanarastra dans Ayan Mukerji Brahmastra: Part Two: Dev. Shah Rukh Khan en tant que Vanarastra a laissé tout le monde très impressionné par sa performance et les fans ont exigé un spin-off. Le camée de SRK a égayé l’humeur de tout le monde à Brahmastra et a gardé le public sur le bord de son siège depuis le début du film. Et maintenant, cette photo d’Aryan Khan dans Brahmastra 2 en tant que Vanarastra devient virale. Cependant, pour le moment, la nouvelle est loin d’être vraie car cette photo a été prise par les fans d’Aryan Khan.

Aryan Khan fera ses débuts en tant qu’écrivain /directeur

Alors que l’affiche est unique et attrape beaucoup de globes oculaires. Cela dit, Aryan Khan n’est pas intéressé à faire carrière en tant qu’acteur mais définitivement en tant qu’écrivain et réalisateur. Si l’on en croit les rapports, il est prêt à faire ses débuts en tant qu’écrivain avec le divertissement de Red Chillies et le grand garçon doit commencer le travail sur le même. Aryan Kahn est devenu la star après son abus de drogue dont il a été faussement accusé.

Toute la famille Khan est restée forte les unes avec les autres dans leurs moments difficiles Gauri Kahn, qui avait fait son apparition fracassante dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar, a expliqué à quel point ces jours étaient pires, mais elle était heureuse que des millions de personnes soient entrées en contact avec qu’ils étendent leur soutien. Sur le plan professionnel, Shah Rukh Khan est prêt à faire un retour avec Pathaan avec sa co-star préférée Deepika Padukone. Il sera également vu dans Atlee’s Jawaan avec Nayanthara et Rajkummar Hirani’s Dunki avec Taapsee Pannu comme rôle principal féminin.