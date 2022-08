Brahmastra 2 : Après Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, CE couple de la vraie vie pour rejoindre la franchise dans la suite ? [Read Deets]

Brahmastra mettant en vedette Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Nagarjunaet Mouni Roy est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film devrait sortir le 9 septembre 2022, et la bande-annonce et les chansons ont créé un buzz décent avant la sortie. Brahmastra a été annoncé comme une trilogie et la première partie a mis cinq ans à être réalisée. Maintenant, même avant la sortie de la première partie, il y a eu plusieurs rapports sur le casting de la suite, et un rapport récent indique que Ranveer Singh et Deepika Padukone pourraient rejoindre le casting de la franchise dans Brahmasta 2.

Après la sortie de la bande-annonce du film, il a été rapporté que Deepika serait considérée comme Jal Devi dans le film. Les fans de l’actrice ont également affirmé qu’un aperçu d’une femme marchant au milieu de l’eau était Deepika.

Mais maintenant, selon un rapport de Bollywood Hungama, non seulement Deepika, mais même Ranveer pourraient être vus dans le film. Une source a déclaré au portail que ce serait un coup de casting si cela se produisait, mais les créateurs doivent donner aux quatre acteurs des parties intégrantes. Ranbir et Alia seront également vus dans la suite, et ils ont deux histoires parallèles. La source a en outre ajouté que, tout comme les films Marvel, à la fin de chaque film, il y aura des camées qui seront liés dans d’autres films.

Si ce rapport s’avère vrai, il sera sûrement intéressant de regarder Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Ranveer Singh et Deepika Padukone dans un film ensemble. Bien que Ranveer et Deepika aient déjà donné des superproductions ensemble dans le passé, il sera intéressant de voir quelle sera la réponse du premier jumelage de Ranbir et Alia à Brahmastra.

Pendant ce temps, Ranbir et Alia attendent leur premier enfant ensemble. Le couple s’est marié en avril de cette année.