Braelon Allen réagit à l’âge de Ryan Williams lors du match Wisconsin-Alabama

« Il n’a que 17 ans ! »

C’était souvent le slogan de Braelon Allen lors de sa première saison à Wisconsin en 2021, alors que les commentateurs semblaient se rendre compte de son âge à chaque match. En 2024, cette phrase est réservée à un autre joueur vedette du football universitaire.

Le receveur de l’Alabama Ryan Williams.

Après que Williams ait marqué le premier touchdown de l’Alabama contre le Wisconsin samedi au Camp Randall Stadium, la chaîne Fox a expliqué qu’il n’avait que 17 ans et qu’il avait été reclassé au lycée. Williams a été deux fois M. Football au lycée de Saraland en Alabama.

La diffusion du match racontait souvent la même histoire à propos d’Allen, qui s’est également reclassé au lycée Fond du Lac et s’est inscrit à l’Université du Wisconsin à l’âge de 17 ans en 2021.

Allen, sélectionné par les Jets de New York lors du repêchage de la NFL 2024, avait les yeux rivés sur le match Wisconsin-Alabama samedi et il n’a pas perdu de vue que les discussions portaient toutes sur l’âge de Williams, tout comme sur le sien pendant ses jours de jeu à Madison.

« Je vois ce que vous disiez à propos des trucs des jeunes de 17 ans maintenant… » a tweeté Allen en première mi-temps.

Après que certains sur les réseaux sociaux ont mal interprété son tweet, Allen a ajouté du contexte samedi soir. Ce n’était pas vraiment nécessaire puisque la plupart savaient clairement à quoi il faisait référence avec son tweet initial (il avait d’autres publications sur le match), mais le suivi n’a fourni aucune zone grise à ceux qui voulaient s’aventurer plus loin.

« Vous êtes tous des cinglés », a écrit Allen bien après le Les blaireaux–Marée pourpre le jeu était terminé.

Âge de Braelon Allen : le running back des New York Jets entre dans l’histoire

Allen n’arrive toujours pas à s’éloigner complètement du sujet de l’âge.

À seulement 20 ans, il est le plus jeune joueur de la NFL et lors du match de la semaine 1 des Jets, lundi, il est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune joueur à gagner un yard dans un match à l’époque du Super Bowl.

Allen a porté le ballon pour 8 yards lors du dernier drive des Jets lors de leur défaite 32-19 contre les 49ers de San Francisco. Il a également réussi une réception pour 9 yards.

Mise à jour sur la blessure de Tyler Van Dyke :Dernières nouvelles : le QB du Wisconsin souffre d’une blessure à la jambe contre l’Alabama

Statistiques de Ryan Williams contre le Wisconsin

Les fans de football universitaire vont tout apprendre sur Williams cette saison. Il a été élu joueur de première année de la SEC lors de la victoire 63-0 de l’équipe contre Western Kentucky en ouverture de la saison.

Et Williams montre son immense talent contre le Wisconsin.

Williams a battu son défenseur du Wisconsin samedi pour un touchdown de 31 yards pour donner l’avantage au Crimson Tide au premier quart-temps.

Williams a ensuite attrapé une passe de 47 yards du quart-arrière Jalen Milroe lors du premier jeu de la série de deux jeux TD du Crimson Tide juste avant la mi-temps, ce qui a porté leur avance à 21-3.

À la mi-temps, Williams compte quatre réceptions pour 78 yards et le touchdown.