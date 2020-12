MONTGOMERY, Ala.: Brady White a réussi 284 verges et trois touchés pour mener Memphis à une victoire de 25-10 contre Florida Atlantic mercredi soir au Montgomery Bowl.

Les Tigers (8-3) ont pris une grosse avance à la mi-temps, ont résisté à un rallye au troisième quart et ont terminé la première saison de l’entraîneur Ryan Silverfields avec une deuxième victoire consécutive. Ils ont également cassé une séquence de cinq défaites consécutives.

La première saison de Willie Taggarts avec Florida Atlantic s’est terminée à 5-4 après que l’offensive a craché une grande partie du chemin.

Le jeu a été créé pour remplacer le Fenway Bowl annulé. Cramton Bowl accueillera également le Camellia Bowl le jour de Noël. Celui-ci s’est terminé par une pluie battante.

White, qui a été nommé MVP du jeu, a complété 22 passes sur 34 avec trois courts touchés tout en lançant une interception, ayant un gros match même avec une nuit calme du receveur vedette Calvin Austin III. Tahj Washington et Javon Ivory ont tous deux de gros matchs.

Washington a attrapé huit passes pour 105 verges tandis qu’Ivory a gagné 126 verges sur sept attrapés avec un touché. Austin avait 28 verges sur trois attrapés, avec un touché.

Transfert d’Auburn Asa Martin a couru 96 verges en 15 courses pour Memphis.

Nick Tronti a complété 16 des 32 passes pour 146 verges avec un touché et une interception pour Florida Atlantic. Charles James a couru pour 82 verges.

BOL DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

GEORGIE SOUTHERN 38, LOUISIANA TECH 3

NEW ORLEANS: Shai Werts a réussi trois passes de touché et a lancé une passe de 65 verges pour aider Georgia Southern à battre Louisiana Tech au New Orleans Bowl.

Werts, qui a raté les Eagles lors des deux derniers matchs de la saison régulière en raison d’une blessure à l’épaule, a marqué l’un de ses touchés sur une course QB conçue qui a couvert 37 verges. Ses deux autres touchés rapides venaient d’un mètre.

Georgia Southern (8-5) a réalisé quatre interceptions dont deux près de sa propre ligne de but au premier quart. Sécurité Justin Birdsong a intercepté deux passes, la première contre le partant de Louisiana Tech Aaron Allen et la deuxième contre la réserve JD Head au troisième quart.

Malik Murry a interrompu une course de 43 verges lors de la première course des matchs pour préparer la première courte course de TD de Werts. Gerald Green a ajouté une course de 55 verges au quatrième quart pour lui donner 108 verges et un touché se précipitant pour le match. Werts a terminé avec 71 verges au sol.

Les Bulldogs (5-5) tentaient de gagner un bol pour la septième saison consécutive, mais n’ont pas pu surmonter trois interceptions lancées par Allen à l’intérieur du Georgia Southern 30 en première mi-temps.