20h20

Les Chiefs se battent autant que les Buccaneers les battent alors que Tampa Bay mène 21-6 à la mi-temps du Super Bowl.

La pénalité de détention défensive de Bashaud Breelands a été la première grosse erreur. Cela a aidé les Buccaneers à marcher sur le terrain sur un entraînement de 75 verges que Tom Brady a terminé avec une passe de touché à l’ancien coéquipier des Patriots, Rob Gronkowski.

Deux séries plus tard, les Chiefs ont eu une interception par Tyrann Mathieu anéanti par Chavarius Wards détenant un penalty. Quand ils ont tenu les Buccaneers à un panier, Antonio Hamilton et Mecole Hardman étaient alignés hors-jeu, donnant à Tampa Bay une nouvelle série de down. Brady a de nouveau terminé le trajet avec une passe TD à Gronkowski.

Enfin, Breeland a mis un point d’exclamation sur sa terrible moitié lorsqu’il a été appelé pour interférence de passe sur Mike Evans, qui l’avait battu profondément dans la dernière minute.

Quand Mathieu a été appelé pour interférer avec Evans dans la zone des buts, Brady a frappé Antonio Brown sur le prochain jeu avec 6 secondes à jouer pour donner à Tampa Bay une avance de 21-6 à la mi-temps.

19h55

Tom Brady et Rob Gronkowski se sont connectés sur un autre laissez-passer TD.

La deuxième passe de touché de Bradys à Gronkowski en première mi-temps a donné aux Buccaneers de Tampa Bay une avance de 14-3 sur les Chiefs de Kansas City au deuxième quart du Super Bowl.

Les deux se sont combinés pour leur 13e touché en séries éliminatoires en carrière au premier quart, ce qui a battu le record du plus grand nombre de passes TD en séries éliminatoires pour un duo détenu par Joe Montana et Jerry Rice.

Le dernier TD est survenu après qu’une interception potentielle ait été anéantie par un appel d’attente sur Charvarius Ward. L’entraînement a été prolongé à nouveau quand Antonio Hamilton s’est aligné hors-jeu sur un panier. Brady a lancé la passe TD lors du prochain jeu.

19 h 45

Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City démarrent lentement le Super Bowl.

Mahomes a une fiche de 3 pour 12 pour 23 verges lors des quatre premiers entraînements contre les Buccaneers de Tampa Bay. C’est le moins de verges qu’il ait jamais eu après quatre entraînements dans un match. Son précédent minimum était de 23 contre les Chargers le 18 novembre 2019.

Les Chiefs ont botté trois fois et ont marqué un panier et ont suivi les Bucs 7-3.

Mahomes n’a pas reçu beaucoup d’aide de ses receveurs avec Travis Kelce lâchant une troisième passe pour mettre fin au quatrième disque de Kansas City.

Le parieur Tommy Townsend a également connu un début difficile. Il a des punts de 27, 29 et 51 verges. Son joueur de 51 verges a rebondi dans la zone des buts pour un touché. Townsend n’a eu qu’un seul botté de dégagement lors des deux premiers matchs éliminatoires des Chiefs.

19 h 35

La tribune de la ligne de but des Chiefs de Kansas City a empêché les Buccaneers de Tampa Bay d’ajouter à leur avance de 7-3 au Super Bowl 55.

Le demi offensif Ronald Jones II a été empaillé au quatrième but de la ligne de 1 verge.

Ce n’est que la troisième fois qu’une équipe se lance au quatrième rang contre le 1 des 21 derniers Super Bowls. Les Eagles se sont convertis sur Philly Special il y a trois ans et les Saints ont été empaillés par les Colts sur une course de Pierre Thomas il y a 11 ans.

Tom Brady a pris les devants avant le deuxième quart pour la première fois de ses 10 Super Bowls en carrière grâce à un touché de 8 verges à Rob Gronkowski avec 37 secondes à jouer au premier quart.

19h18

Tom Brady a sa première passe de touché au premier quart de ses 10 Super Bowls en carrière.

Brady a rencontré l’ancien coéquipier des Patriots, Rob Gronkowski, pour un touché de 8 verges afin de mettre Tampa Bay en avant 7-3 sur les Chiefs de Kansas City avec 37 secondes à jouer au premier quart.

C’était la 13e fois que Brady et Gronk se rencontraient pour un touché en séries éliminatoires. Cela bat le record qu’ils ont partagé avec Jerry Rice et Joe Montana.

Bradys neuf équipes du Super Bowl en Nouvelle-Angleterre n’ont produit que trois points au total au premier trimestre. Cela est venu sur un panier dans la défaite 41-33 des Patriots contre les Eagles au Super Bowl 52.

Les Buccaneers ont dégagé leurs deux premières possessions avant que Brady ne conçoive un entraînement de huit matchs et 75 verges.

19 h 05

Les Chiefs de Kansas City ont marqué les premiers du Super Bowl.

Harrison Butker a lancé un panier de 49 verges lors du deuxième entraînement de Kansas City pour donner aux Chiefs une avance de 3-0 sur Tampa Bay.

Patrick Mahomes a raté une passe profonde à Tyreek Hill au troisième essai pour mener au coup de pied. Mahomes est juste 1 pour 6 pour 3 verges au début du match. Il a couru pour 24 verges et deux premiers essais pour le plus de verges se précipitant pour un QB au premier quart du Super Bowl depuis que Steve Young en avait 36 ​​pour les 49ers il y a 26 ans.

Les Buccaneers ont dégainé leurs deux premiers biens. Le quart-arrière Tom Brady n’a mené qu’un seul but en 19 tentatives au premier quart de ses 10 Super Bowls en carrière.

18 h 45

La poète Amanda Gorman a honoré les enseignants, les vétérans militaires et les travailleurs de la santé de première ligne dans son poème récité au Super Bowl 55.

Gorman, diplômée de l’Université de Harvard l’année dernière, a captivé les Américains avec la récente récitation de son poème sur l’unité nationale lors de l’inauguration du président Joe Bidens.

Par la suite, la NFL a invité le poète lauréat de 22 ans à participer à l’apparat d’avant-match au championnat de la NFL.

Le poème a précédé le tirage au sort avant le match remporté par les Chiefs de Kansas City, qui ont donné le coup d’envoi aux Buccaneers de Tampa Bay.

18h38

Le Super Bowl a débuté avec Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay obtenant la première possession.

Les Chiefs ont remporté le tirage au sort et ont reporté à la seconde moitié.

Brady espère accomplir l’une des rares choses qu’il n’a pas faites lors des neuf précédents voyages du Super Bowl en marquant un TD au premier quart.

En 17 entraînements qui ont commencé et se sont terminés dans le premier quart de ces matchs, il a mené la Nouvelle-Angleterre à un seul panier, bien qu’il ait marqué un TD d’ouverture dans la première minute du deuxième quart du Super Bowl 42 contre les Giants.

Le match de quart-arrière entre Brady et Patrick Mahomes est le sixième de l’histoire du Super Bowl entre d’anciens MVP de l’AP, le deuxième entre d’anciens MVP du Super Bowl et le premier entre des joueurs qui avaient déjà remporté les deux prix.

18 h 15

Les festivités d’avant-match pour le Super Bowl ont commencé avec un enregistrement vidéo de Lift Every Voice et Sing alors que des joueurs de Tampa Bay et de Kansas City s’alignaient sur chaque ligne de but.

La NFL a ouvert la saison avec la même démonstration de solidarité raciale et l’a fait à nouveau avant le match final. Les deux équipes sont allées dans leurs vestiaires après la restitution par Alicia Keys.

La ligue a choisi Lift Every Voice and Sing comme un ajout à l’hymne national pour le week-end d’ouverture et pour le Super Bowl après un calcul national sur la course déclenché par la mort de George Floyd aux mains de la police à Minneapolis.

18 heures

Le premier Super Bowl socialement éloigné est prévu pour 25000 fans et 7500 travailleurs de la santé vaccinés assistant gratuitement au match Tampa Bay-Kansas City.

La NFL fournit des masques à tous les fans et suit de nombreuses directives utilisées pendant la saison régulière dans les stades qui permettaient aux fans.

Les achats se font sans numéraire et les premières rangées de fans ne sont pas proches du terrain. Les rangées les plus proches du terrain dans le stade de Tampa Bay sont couvertes. Les Buccaneers sont la première équipe à jouer le Super Bowl à domicile. Le stade Raymond James compte normalement environ 75 000 fans.

L’accès aux vestiaires est limité par rapport aux Super Bowls précédents, et la semaine du Super Bowl était très différente. La plupart des événements étaient virtuels et Kansas City n’a voyagé que la veille du match. Les équipes arrivent généralement environ une semaine plus tôt.

17 h 25

Le président Joe Biden dit qu’il espère et s’attend à ce que le Super Bowl des années prochaines puisse être joué devant un stade rempli de fans.

Biden dit que le match pour le titre de la NFL n’est qu’une de ces grandes célébrations américaines et déplore toutes ces fêtes à la maison, toutes ces choses qui ne se produisent pas à cause du coronavirus.

Il a dit à CBS News dans une interview diffusée pendant l’émission d’avant-match que, avec l’aide de Dieu, les fans pourront célébrer le match comme d’habitude dans un an.

La NFL permet à 25000 fans dans le stade de Tampa Bay pour le match avec Kansas City. La foule devrait comprendre 7 500 agents de santé vaccinés.

Biden a refusé de choisir son camp entre les Chiefs et le, mais dit que Patrick Mahomes et Tom Brady sont tous deux d’excellents quarts.

Il dit que l’un d’eux n’est qu’une version plus jeune, potentiellement, d’un vieux et grand quart-arrière. Pas vieux. En termes NFL, vieux.

17 h

Le Super Bowl 55 oppose deux des entraîneurs en chef les plus anciens de la NFL à une époque où les jeunes entraîneurs à l’esprit offensif font fureur.

L’entraîneur des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, a 62 ans. Avec une victoire contre Tampa Bay, Reid dépasserait Vince Lombardi en tant qu’entraîneur le plus âgé à remporter deux Super Bowls consécutifs.

Lombardi avait 54 ans lorsque ses Packers ont remporté le Super Bowl II sur les Oakland Raiders.

L’entraîneur des Buccaneers, Bruce Arians, a 68 ans. Une victoire contre les Chiefs ferait de lui le plus âgé à remporter un Super Bowl.

Bill Belichick avait 66 ans lorsqu’il a remporté le Super Bowl 53 avec la Nouvelle-Angleterre il y a deux ans.

16h30

Le président Joe Biden a déclaré que son administration avait l’intention d’accepter l’offre de la NFL d’utiliser tous les stades de la ligue comme sites de vaccination contre le COVID-19.

Biden a mentionné l’offre du commissaire Roger Goodell dans une lettre la semaine dernière lors d’une interview sur l’émission d’avant-match du Super Bowl de CBS.

Sept stades de la NFL sont déjà utilisés comme sites de vaccination. L’offre de Goodell s’étend aux autres.

Biden dit absolument que nous le ferons lorsqu’on lui demandera si le gouvernement fédéral avait l’intention d’utiliser tous les stades pour essayer d’accélérer la distribution de vaccins. Biden dit, je vais dire à mon équipe qu’ils sont disponibles et je crois que nous les utiliserons.

15h45

Tom Brady cherche à prolonger son record avec un septième titre du Super Bowl tandis que Patrick Mahomes va pour la répétition et sa deuxième couronne lorsque Tampa Bay devient la première équipe à jouer le grand match sur son terrain contre Kansas City.

Le match Brady-Mahomes est le premier parmi les joueurs à avoir remporté les prix NFL MVP et Super Bowl MVP. C’est la sixième rencontre entre d’anciens MVP de saison régulière et la deuxième entre d’anciens MVP du Super Bowl.

La rencontre entre les deux superstars est le plus grand écart d’âge parmi les quarts de départ de l’histoire du Super Bowl à 18 ans et 45 jours. Tampa Bays Brady a 43 ans et KCs Mahomes a 25 ans.

Brady, qui a dit qu’il pourrait jouer après 45 ans, n’a que sept ans de moins que le père de Mahomes, l’ancien lanceur de la ligue majeure Pat Mahomes, âgé de 50 ans.

