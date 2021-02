TAMPA, Floride: Tant de choses semblaient familières, du rendu sincère de l’hymne national au spectacle de mi-temps argenté et étoilé, en passant par Tom Brady debout à la fin avec un sourire d’un kilomètre de large, inondé de confettis.

Tant de choses semblaient étranges, des entraîneurs masqués sur la ligne de touche aux découpes en carton dans les stands à moitié vides, en passant par Brady quoi? portant un pantalon en étain et rouge et un casque avec un boucanier, pas un patriote, sur le côté.

L’histoire a été faite, comme toujours, lors d’un dimanche soir parfait au Super Bowl. Brady et sa nouvelle équipe, Tampa Bay, ont tranché et se sont frayé un chemin vers un battement de 31-9 de Patrick Mahomes et des Chiefs de Kansas City pour aider la NFL à mettre le point d’exclamation final sur une saison que beaucoup pensaient ne jamais se produire.

Mais ce genre d’histoire? Brady ajoutant à son record avec un septième titre du Super Bowl, mais avec les Bucs qui souffrent depuis longtemps, pas les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en tête? Et avec 7 500 des billets les plus précieux dans le sport donnés aux travailleurs de la santé, les héros méconnus du monde qui se sont mêlés à ces découpes en carton, et seulement quelques milliers de fans en direct et inconditionnels?

C’est à quoi ressemble le football alors que le monde entre dans la deuxième année d’une pandémie mondiale mortelle.

Il y a douze mois, les Chiefs se tenaient sur le podium, à quelques centaines de kilomètres de là dans le sud de la Floride, Mahomes étant présenté comme le quart-arrière du futur et le virus maintenant connu sous le nom de COVID-19 que beaucoup pensaient effrayant, mais bon embouteillé, un monde loin en Chine.

Alors que la pandémie faisait rage dans le monde entier et aux États-Unis, où elle a maintenant tué plus de 440 000 personnes, le monde a reculé et a tenté de contenir les dégâts, chaque pays et chaque État ayant connu des degrés de succès variables.

La NFL a utilisé sa saison morte pour tracer et planifier et essayer de trouver un moyen de maintenir le football en vie. Sa mission, applaudie par certains, ridiculisée par d’autres, était de donner un sentiment de normalité, de donner aux fans du sport le plus populaire des États-Unis un détournement des routines effrayantes et des choix de vie ou de mort qui les confrontaient désormais quotidiennement.

La ligue a effectué près d’un million de tests COVID et a soumis ses 32 franchises à certains des protocoles les plus stricts de toute industrie, le tout dans le but de protéger les joueurs tout en facilitant la saison.

Le fait que les Chiefs aient traversé tout cela pour revenir au Super Bowl n’était pas une si grande surprise. C’était une équipe avec un jeune quart-arrière et un entraîneur, à Andy Reid, qui pense jeune. Ils étaient chargés de talents offensifs, sans parler de la discipline nécessaire pour naviguer dans les protocoles en constante évolution provoqués par la pandémie.

Et Tampa Bay? Alors que de nombreuses équipes essayaient de trouver une réponse ou un clone de Mahomes, les Buccaneers s’en sont pris à Brady, dont le partenariat de longue date avec les Patriots et Bill Belichick s’est finalement essoufflé. Le quart-arrière avait participé à neuf Super Bowls et en a remporté six, les deux records. Mais à 43 ans, il n’était pas prêt à arrêter avec la certitude, en fait, qu’il restait encore plus qu’un peu d’essence dans le réservoir.

Après que Brady ait mené les Bucs à la victoire qui les a ramenés chez eux à Tampa pour le Super Bowl, l’entraîneur Bruce Arians a déclaré qu’il y avait une explication facile à la résurgence d’une franchise qui était quasiment en sommeil depuis une décennie: c’est seulement a pris un homme, dit-il.

Dimanche, cet homme a terminé avec une modeste passe de 201 verges pour aller avec trois touchés, dont deux contre l’ailier serré Rob Gronkowski, l’ancien coéquipier de la Nouvelle-Angleterre qui a quitté la retraite pour se qualifier pour le titre.

Ce fut une performance sublime, remplie de dinks et dunks et beaucoup d’aide d’une défense de Kansas City qui a implosé avec huit pénalités en première période, toutes critiques, alors que Tampa Bay menait 21-6.

Brady a remporté son cinquième prix MVP du Super Bowl.

«Il a le CV, il comprend le jeu, a déclaré le demi offensif Leonard Fournette, qui a rejoint Gronkowski parmi les rares joueurs qui ont signé des contrats à court terme avec les Bucs, trouvant trop l’attrait de jouer avec Brady pour résister. Il a joué contre toutes les défenses que vous pourriez lui lancer.

À 25 ans, Mahomes n’est pas aussi loin, mais la plupart des gens s’attendent à ce qu’il arrive bientôt.

Cette nuit-là, cependant, il n’avait pas beaucoup de chance. Jouant sans ses plaquages ​​de départ droit et gauche, qui étaient blessés, Mahomes était en fuite du début à la fin, jamais capable de dicter les défenses adverses, ou d’utiliser sa vitesse pour créer quelque chose à partir de rien.

Ses récepteurs n’ont pas aidé. Sur ses 21 incomplétions en 49 tentatives (il a également lancé deux interceptions), plus d’une demi-douzaine étaient des chutes à plat.

La pièce la plus révélatrice de la nuit est arrivée à la fin désespérée. Courant pour sa vie, Mahomes tombait au sol alors qu’il armait une passe autour de la ligne de 28 verges de Bucs. Le ballon a frappé le porteur de ballon Darrel Williams dans les mains près de la ligne de but. Mais Williams ne pouvait pas s’accrocher, et le dernier coup de grâce des Chiefs s’est terminé par un roulement sur les baisses.

C’était la première fois que Kansas City ne marquait pas de touché au cours des trois saisons depuis que Mahomes a pris la relève en tant que partant.

Les récepteurs parcouraient des itinéraires pas exactement là où je pensais qu’ils allaient être, a déclaré Mahomes. La ligne offensive, ils étaient bons à certains moments et parfois ils laissaient passer les gars. Lorsque vous jouez une bonne défense comme celle-là, vous devez être sur la même longueur d’onde qu’une attaque. Nous n’étions pas là aujourd’hui et c’est pourquoi nous avons si mal joué.

Brady n’aimait pas beaucoup réfléchir, disséquer ou classer où ce titre fait partie de sa liste toujours croissante de championnats et de succès. Il a cependant promis qu’il reviendrait.

Nous avons eu la chance que notre équipe soit restée disciplinée, avec tous les protocoles en place, et a fini par faire le travail, a-t-il déclaré.

C’était, autant que tout autre chose, un clin d’œil à la nouvelle vie normale avec un coronavirus en contact avec l’ancien Tom Brady normal tenant un trophée du Super Bowl.

Même si tout cela pouvait parfois sembler un peu étrange.

___

Plus de couverture AP NFL: https://apnews.com/hub/NFL et https://twitter.com/AP_NFL