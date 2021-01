Tom Brady est à une victoire du Super Bowl, à deux victoires d’un septième anneau.

Si cela ne vous excite pas pour les dernières semaines de la saison la plus étrange de la NFL, peut-être que l’idée de Brady se rendant à Green Bay le week-end prochain pour affronter Aaron Rodgers et les Packers le fera.

Lambeau Field sera aussi peu familier pour Brady que mettre l’uniforme de Tampa Bay l’était pour commencer l’année. Mais la situation ne sera pas, avec Brady prêt à jouer dans son 14e match pour le titre de conférence, son premier en tant que membre de la NFC.

Mieux encore, faites-le sans le dur Bill Belichick là pour saisir la gloire.

Le plus grand jamais? Euh, ouais, mais est-ce que c’était jamais vraiment un doute?

Certainement pas après avoir vaincu Drew Brees et les Saints dimanche dans le Superdome. Sûrement pas quand Brady peut encore délivrer des passes de touché et trouver un moyen de gagner à l’âge de 43 ans dans l’année recrue de sa deuxième carrière à Tampa Bay.

Non, ce n’était pas exactement le Brady d’autrefois contre Brees et les Saints. Il jeta à peine un coup d’œil au fond du terrain et n’avait pas besoin de guider son équipe vers l’un de ses disques brevetés de dernière minute pour gagner.

Mais il était stable et il n’a pas fait beaucoup d’erreurs. Et un jour où son compatriote de 40 ans, Brees, a lancé trois interceptions, dont une au quatrième quart que Brady et les Bucs ont rapidement encaissé, c’était largement suffisant pour une victoire de 30-20.

Juste un autre dimanche au bureau pour un quart-arrière dont les références en séries éliminatoires ne seront peut-être jamais contestées.

Il ne reste plus que quatre équipes et en faisait partie, a déclaré Brady. Je suis tellement fier de tout le monde, de notre organisation. C’est une équipe vraiment unique.

Son équipe en Nouvelle-Angleterre était également unique, allant à neuf Super Bowls avec Brady sous le centre et en remportant six. L’héritage de Bradys était sûr avant qu’il ne décide de quitter le nord-est glacé et de s’installer sous le soleil de Floride, mais des questions le suivirent jusqu’à Tampa Bay.

Le principal d’entre eux était celui qui était le plus responsable de la grande course en Nouvelle-Angleterre, le quart-arrière ou l’entraîneur.

Une saison n’a pas totalement répondu à cela, mais il convient de noter que les Patriots ne sont pas en séries éliminatoires et que Brady est à un match du Super Bowl avec une équipe qui a fait 7-9 l’année avant son arrivée. Pas étonnant qu’il ait été tout sourire lors de l’appel Zoom qui a suivi le match.

C’est génial de battre une grande équipe de football, a déclaré Brady. C’est ce qui se sent le mieux.

Brady a également battu un excellent quart-arrière, et ne pas avancer pourrait signifier que Brees a fini à l’âge de 42 ans. Longtemps après la fin du match, Brady est retourné sur le terrain au Superdome en tenue de ville pour discuter avec Brees, qui avait amené sa famille. sur le terrain.

Brees ne s’est pas engagé à prendre sa retraite, même s’il ressemblait beaucoup à un joueur qui sait qu’il a fini.

J’apprécie tout ce que ce jeu m’a donné, a déclaré Brees. Il y a évidemment tant de souvenirs incroyables, tant de relations incroyables qui sont nées du fait de jouer à ce jeu.

Pour Brady, cependant, il y a un autre match dimanche et, espérons-le, un Super Bowl deux semaines plus tard. Il connaît mieux que quiconque l’exercice, même si jouer dans la glaciale Green Bay sera une nouvelle expérience.

Les Packers et Rogers sont favorisés dans la première ligne par 4 points, tout comme les Saints ont été favorisés à domicile contre les Buccaneers. Gagner trois matchs sur la route pour se rendre au Super Bowl est un énorme défi, mais quand Brady joue bien, tout le monde autour de lui a tendance à mieux jouer aussi.

Cela inclut la défense de Tampa, qui a réalisé quatre chiffres d’affaires.

«Cette fois, ils l’ont retourné et c’est généralement l’histoire des matchs de football, a déclaré Brady, qui a perdu contre les Saints à deux reprises pendant la saison régulière.

Les Bucs ne peuvent pas s’attendre à ce que cette histoire se joue contre Green Bay, où Rogers a une saison MVP et a suffisamment gagné en séries éliminatoires pour comprendre comment y parvenir. Il est difficile d’imaginer Brady gagner ce match avec une performance de passes de 199 verges comme il l’a fait contre les Saints, et difficile de comprendre comment Tampa peut déplacer le ballon sans lancer plus de terrain.

Lorsqu’on lui a demandé comment les Bucs pouvaient réussir à Green Bay, Brady a répondu rapidement.

«Il faut juste avoir de la force mentale et porter des vêtements chauds, dit-il.

La force mentale sera là, c’est sûr. Et après avoir joué deux décennies en Nouvelle-Angleterre, le temps froid ne sera pas non plus un problème.

Il a déjà gagné plus de bagues que quiconque. Et maintenant, le n ° 7 semble mûr pour la prise.

Tim Dahlberg est un chroniqueur sportif national pour l’Associated Press. Écrivez-lui à tdahlberg@ap.org ou http :: twitter.com/timdahlberg