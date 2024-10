Brady Oliveira mène les Blue Bombers de Winnipeg à la victoire sur la route contre les Tiger-Cats de Hamilton

HAMILTON — Brady Oliveira et les Blue Bombers de Winnipeg continuent de rouler.

Oliveira a réussi un sommet de la saison avec 147 verges et un touché pour propulser Winnipeg devant les Tiger-Cats de Hamilton 31-10, vendredi soir.

Les Bombers (10-6) ont remporté leur huitième victoire consécutive pour devancer de cinq points la Saskatchewan (7-7-1), deuxième dans la division Ouest. Winnipeg a remporté un match éliminatoire à domicile et consolidera son premier terrain – ainsi que le terrain pour la finale de la division Ouest le 9 novembre – si la Saskatchewan subit une défaite ou un match nul samedi soir contre Edmonton (5-10).

« Il était génial », a déclaré l’entraîneur-chef de Winnipeg, Mike O’Shea, à propos d’Oliveira. « Je pensais que la ligne O avait fait un excellent travail, Brady avait fait un excellent travail, Johnny (le porteur de ballon suppléant Johnny Augustine) qui arrivait avait fait un excellent travail.

« Super. Une fois de plus, cela a certainement aidé toute l’équipe. »

Oliveira a été particulièrement efficace en seconde période alors que Winnipeg dominait des deux côtés du ballon. Son attaque a marqué deux touchés tandis que la défense a limité Hamilton à aucun point en seconde période pour la première fois cette saison. Les Blue Bombers ont conservé la possession du ballon pendant plus de 38 minutes du match.

Oliveira a totalisé 1 254 verges, un sommet dans la LCF. Le meilleur Canadien de la ligue l’an dernier a également enregistré sa sixième performance de 100 verges au sol, la meilleure de la ligue.

«Je pensais philosophiquement que les Ticats nous donnaient de bonnes boîtes sur lesquelles courir et Brady et les garçons à l’avant nous ont vraiment portés», a déclaré le quart-arrière des Bombers Zach Collaros. « Cette attaque (Hamilton) a vraiment roulé là-bas et ils (la défense des Bombers) ont fait un excellent travail en atténuant ce qu’ils pouvaient faire et en provoquant des revirements. »

La course d’une verge de Terry Wilson — son deuxième du match — à 6 min 51 s de la quatrième période a scellé la victoire de Winnipeg devant une foule de 22 241 spectateurs au Tim Hortons Field.

Hamilton (6-10) a subi sa première défaite en cinq matchs, portant un coup dur à ses espoirs précaires en séries éliminatoires. Les Ticats demeurent quatre points derrière Toronto (8-7) dans la course au troisième rang de la division Est avec deux matchs à jouer et les Argonauts ayant un match en main.

La défaite de Hamilton a valu à Ottawa (8-6-1) une place en séries éliminatoires, sa première depuis la défaite de la Coupe Grey 2018 contre Calgary.

« Je pensais que nous avions joué physiquement, mais nous n’avions tout simplement pas établi la course qu’ils avaient faite », a déclaré le quart-arrière de Hamilton, Bo Levi Mitchell. « Ils ont déplacé les gars et ont amené Oliveira au deuxième niveau et nous n’avons tout simplement pas pu l’établir.

« C’est juste frustrant de revenir sur la saison et de se demander « Et si » sur certains matchs. Il a tout simplement fallu trop de temps pour arriver là où nous en sommes arrivés aux cinq dernières semaines. Nous disposons désormais de peu de temps et d’opportunités pour y parvenir.

Collaros a terminé 13 passes sur 19 pour 201 verges et un touché. Il a totalisé 432 verges et six touchés, un sommet en carrière, lors de la victoire de 55-27 contre Edmonton la semaine dernière.

Le demi de coin des Bombers Tyrell Ford a enregistré sa septième interception pour égaler Rolan Milligan Jr. de la Saskatchewan au premier rang de la LCF.

Mitchell a terminé 15 sur 27 pour 217 verges avec deux interceptions avant de céder la place à Taylor Powell en quatrième.

Kevens Clercius a réussi l’autre touché de Winnipeg. Sergio Castillo a ajouté quatre convertis et un panier.

James Butler a marqué le touché de Hamilton. Marc Liegghio a réussi le converti et un panier.

La course de quatre verges d’Oliveira à 13:54 du troisième a porté l’avance de Winnipeg à 24-10.

Le placement de 15 verges de Liegghio à la fin du deuxième a réduit l’avantage de Winnipeg à 17-10 à la mi-temps. Cela s’est produit après que l’achèvement de Mitchell contre Tim White sur la ligne de but ait été jugé incomplet après examen.

La frappe de 71 verges de Mitchell vers Brendan O’Leary-Orange a placé les Ticats sur la ligne des trois verges de Winnipeg. Mais plus tôt dans le quart, un Blanc ouvert n’a pas pu presser la passe de 54 verges de Mitchell qui aurait effacé le déficit de 10-7 de Hamilton.

«Nous avons eu quelques occasions au début de rendre le match un peu différent», a déclaré l’entraîneur-chef de Hamilton, Scott Milanovich. « Puis, en seconde période, cela a commencé à nous échapper et nous nous sommes en quelque sorte retrouvés dans une situation où nous ne pouvions pas avoir un équilibre offensif.

« Donnez-leur du crédit, leur défense s’est attaquée à notre attaque en seconde période et nous n’avons rien pu faire pour arrêter

O’Shea a ajouté : « Hamilton a eu quelques opportunités (qui) ne se sont pas vraiment déroulées dans leur sens et nous avons certainement capitalisé sur les nôtres, je crois. Et puis en seconde période, j’ai pensé que tout le monde avait une grande compréhension de ce qui devait être fait et ils sont allés là-bas et l’ont fait.

« Je pense vraiment qu’ils comprennent ce qu’ils devaient faire, ce qu’ils devaient changer et comment ils devaient concourir, c’était génial. »

La saisie d’O’Leary-Orange est survenue après que la course d’un mètre de Wilson à 14:13 a donné une avance de 17-7 à Winnipeg. Il a couronné une marche de 76 verges en cinq matchs qui a été soulignée par la réalisation de 55 verges de Collaros contre Kenny Lawler.

Le panier de 22 verges de Castillo pour mettre fin au premier match a donné une avance de 10-7 à Winnipeg.

Clercius a ouvert le score avec un touché de 25 verges _ son premier dans la LCF _ à 6 :41. Hamilton a répliqué avec le touché de 18 verges de Butler à 10:04.

SUIVANT —Hamilton : Au revoir la semaine.

Winnipeg : accueille Toronto (8-7) vendredi soir.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 4 octobre 2024.