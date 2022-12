Brady lance pour 2 touchés tardifs, les Buccaneers battent les Saints 17-16

TAMPA, Floride (AP) – Un Tom Brady soulagé est monté sur le podium avec un grand sourire.

“Tout comme nous l’avons dessiné”, a déclaré le septuple quart-arrière du Super Bowl après avoir lancé deux passes de touché dans les trois dernières minutes lundi soir pour aider les Buccaneers de Tampa Bay à se rallier à un déficit de 13 points et à battre les Saints de la Nouvelle-Orléans. 17-16.

Clairement frustré et sur le point d’être détenu sans passe de touché à domicile par les Saints pour la troisième saison consécutive, Brady a mené des séries de 91 et 63 verges et les Bucs (6-6) sont revenus à 0,500, resserrant l’emprise de l’équipe. à la première place dans le faible NFC Sud.

“Nous avons eu beaucoup de matchs jusqu’à la fin”, a déclaré Brady. “Certains que nous avons gagnés, d’autres que nous avons perdus, c’est pourquoi nous avons une fiche de 6-6. Ce n’est pas là où nous voulons être, mais nous continuerons à nous battre.

Le quart-arrière de 45 ans a lancé une passe de touché d’un mètre à la recrue Cade Otton, tirant à moins de 16-10 avec exactement trois minutes à jouer. Il a récupéré le ballon avec 2:29 à faire, puis l’a remporté avec un lancer de 6 verges à une autre recrue, Rachaad White, avec trois secondes à jouer.

«Ils ont joué dur, ils ont montré du courage. C’était un effort d’équipe complet, évidemment », a déclaré l’entraîneur des Bucs, Todd Bowles. “La défense a récupéré le ballon, l’attaque l’a encaissé. L’a récupéré une fois de plus, l’a encaissé une fois de plus.”

Les Saints (4-9) ont balayé la série de la saison entre les rivaux de la division chacune des deux dernières saisons, retenant Brady sans passe TD dans une déroute 38-3 à la Nouvelle-Orléans en 2020 et à nouveau dans une victoire 9-0 sur la route en 2021.

Tampa Bay a mis fin à une séquence de sept défaites consécutives en saison régulière dans la série avec une victoire de 20-10 lors de la semaine 2, limogeant Jameis Winston à six reprises et forçant cinq revirements.

Andy Dalton, qui n’a pas joué lors des rencontres précédentes, a lancé pour 225 verges et un touché sans interception pour la Nouvelle-Orléans, mais les Saints ont finalement payé pour avoir dû se contenter de trois buts sur le terrain de Wil Lutz sur des entraînements profonds dans le territoire des Bucs.

Les Bucs ont rebondi après une défaite en prolongation contre Cleveland pour étendre leur avance de division sur les Falcons d’Atlanta à 1 1/2 matchs.

Les Saints de la dernière place ont raté une occasion de se retrouver à égalité pour la deuxième place avec les Falcons. Aucune des quatre équipes de la NFC Sud n’a de fiche gagnante.

“Je dois passer une semaine de congé en sachant que nous aurions dû battre cette équipe”, a déclaré l’ailier défensif des Saints Cameron Jordan. « La première fois, nous aurions dû battre cette équipe. Cette fois, nous aurions dû. … Nous aurions dû battre beaucoup d’autres équipes. Nous ne l’avons pas fait.

Brady, qui avant le match a échangé ses salutations avec le plus gros prix sur le marché des agents libres de baseball de cet hiver AL MVP Aaron Judge, a terminé 36e sur 54 pour 281 verges et deux touchés.

Le quart-arrière des Bucs a mené une longue passe de but sur le terrain lors de la possession d’ouverture du match, mais n’a eu que des succès sporadiques par la suite jusqu’à ce que les Bucs soient finalement dans la zone des buts avec l’aide d’une interférence de passe de 44 verges sur le demi de coin des Saints Paulson Adebo.

Otton a marqué lors du jeu suivant.

“Tom Brady est Tom Brady. Il a été méticuleux pour respecter le plan de son dink and dunk », a déclaré Jordan. “Il a eu la seule prière qu’il a envoyée là-bas et a été renfloué avec le drapeau.”

Une semaine après avoir été blanchis pour la première fois en 332 matchs, les Saints ont pris une avance de 10-3 à la mi-temps sur la passe de 30 verges de Dalton à Taysom Hill et un placement de 38 verges mis en place par seulement la troisième interception que Brady a jeté tous saison.

Le choix de Demario Davis n’était également que la huitième défense à emporter de la Nouvelle-Orléans – de loin un plus bas dans la ligue – en 13 matchs. L’ailier défensif Cameron Jordan a ensuite forcé un échappé que les Saints ont transformé en un entraînement de 12 jeux, 7 minutes et 20 secondes que Lutz a terminé avec un panier de 21 verges, portant le score à 13-3 à la fin du troisième quart.

« Nous n’avons pas réussi les jeux quand ils étaient là à la fin du match et ils l’ont fait. C’est ce qu’il en était », a déclaré Dalton. “Nous avons eu des opportunités pour que ce match soit très différent de ce qu’il était, et j’ai l’impression d’être un record battu disant la même chose. Nous avons juste raté des opportunités.

OBSERVATION DE CÉLÉBRITÉS

Le juge était sur la touche avant le match – posant pour des photos, signant des autographes et portant un maillot des Buccaneers n ° 13 de Mike Evans. L’équipe a également tweeté une courte vidéo de Brady saluant le cogneur, qui a une maison hors saison à Tampa, où les Yankees de New York organisent un entraînement de printemps. Judge a établi un record dans la Ligue américaine avec 62 circuits avec les Yankees cette année. Il a également mené l’AL avec 131 points produits et a terminé deuxième avec une moyenne au bâton de 0,311.

BLESSURES

Saints : A joué sans le demi de coin Marshon Lattimore (abdomen) pour un huitième match consécutif. La sécurité PJ Williams était également inactive après avoir subi une blessure au genou la semaine précédente contre les 49ers. … Le secondeur Zack Baun (cheville) est parti au troisième quart et n’est pas revenu.

Buccaneers: Le plaqueur droit All-Pro Tristan Wirfs était inactif avec une entorse à la cheville. L’ailier rapproché Cameron Brate (maladie) et trois partants défensifs – le demi de coin Sean Murphy-Bunting (quadriceps) et les sécurités Antoine Winfield Jr. (cheville) et Mike Edwards (ischio-jambiers) – se sont également absentés.

SUIVANT

Saints : au revoir

Buccaneers : Rendez-vous à San Francisco dimanche prochain.

___

Plus d’AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Fred Goodall, l’Associated Press