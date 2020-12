TAMPA, Floride: Tom Brady a lancé pour 196 verges et deux touchés dimanche, aidant les Buccaneers de Tampa Bay à renforcer leurs espoirs en séries éliminatoires avec une victoire de 26-14 sur les Vikings du Minnesota.

Brady a lancé des passes de TD de 48 verges à Scotty Miller et de 2 verges à Rob Gronkowski pour rebondir après avoir perdu deux matchs consécutifs à domicile avant de passer à Tampa Bays. Ronald Jones a réalisé une course TD de 1 verge et Ryan Succop a marqué des buts de 18 et 48 verges.

Les Bucs (8-5) ont perdu trois des quatre matchs contre les prétendants au titre de division menant à la semaine dernière, y compris une paire de 27 à 24 défaites à domicile contre les Rams et les chefs en titre du Super Bowl. Ils sont entrés dimanche en détenant la sixième place en séries éliminatoires de la NFC, les Vikings (6-7) mordillant leurs talons après avoir remporté cinq des six matchs après un départ de 1-5.

Tampa Bay a limogé Kirk Cousins ​​à six reprises, la dernière produisant un échappé qui a mis fin à toute chance de rassemblement dans les dernières minutes. Cousins ​​a terminé 24 des 37 passes pour 225 verges, un touché et aucune interception. Dalvin Cook a accumulé 102 verges en 22 courses, mais les chances du Minnesota ont été sapées par une autre mauvaise performance du botteur Dan Bailey, qui a raté un point supplémentaire et trois buts sur le terrain.

Les démarrages lents ont entravé les Bucs dans ces pertes contre les Rams et les Chiefs. Cette fois, Brady a ignoré un quart d’ouverture sans but avec l’aide de Bailey et un trio de pénalités coûteuses pour la défense des Vikings. Le Minnesota a été signalé pour interférence de passe dans la zone des buts à deux reprises pour mettre en place un touché de Jones et un panier de 18 verges de Succops lors du dernier jeu de la première mi-temps.

Brady a lancé deux des trois entraînements marquants de Tampa Bays en première période après que Bailey ait raté des buts de 49 et 54 verges.

Millers longue prise de TD a anéanti l’avance 6-0 que les Vikings ont pris sur Cooks 14e touché au sol. Jones TD a terminé un entraînement aidé par une pénalité sur la sécurité du Minnesota Harrison Smith pour avoir abaissé son casque pour initier un contact sur un plaquage, et un drapeau lancé contre le demi de coin Jeff Gladney pour avoir interféré avec le receveur Mike Evans dans la zone des buts.

Gronkowskis TD au troisième trimestre a augmenté l’avance de Tampa Bays à 23-6. Cousins ​​a réduit le déficit du Minnesotas à 23-14 avec une passe de 14 verges à Irv Smith Jr. et un jet de conversion de 2 points à Justin Jefferson. C’était aussi proche que les Vikings pouvaient l’être.

Brady avait 15 ans sur 23 sans interception. Il s’est amélioré à 15-4 en 19 départs en saison régulière après un congé.

BLESSURES

Vikings: L’ailier serré Kyle Rudolph était inactif en raison d’une blessure au pied, mettant fin à une séquence de 93 matchs consécutifs de saison régulière qui ont débuté en 2014.… Le secondeur Eric Kendricks (mollet) a raté son deuxième match consécutif, remplacé par Todd Davis. … Tackle Brian ONeill (oeil) gauche au troisième quart. … Le cornerback Kris Boyd (épaule) est parti en seconde période et n’est pas revenu.

Buccaneers: CB Jamel Dean (aine) était inactif. Les Buccaneers n’ont annoncé aucune blessure pendant le match.

SUIVANT

Vikings: retournez chez eux pour accueillir Chicago dimanche prochain.

Buccaneers: voyagez à Atlanta pour la première des deux rencontres avec les Falcons, rivaux de la NFC South, au cours des trois dernières semaines de la saison.

___

