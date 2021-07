L’icône de la NFL Brady a expliqué dans le passé qu’il était un ami de Trump mais a refusé d’approuver ouvertement le magnat de la campagne électorale, affirmant que cela l’avait fait « inconfortable ».

Depuis que Biden, 78 ans, est devenu le plus vieux président de l’histoire des États-Unis en battant Trump aux urnes en novembre dernier, Brady a fait une histoire similaire avec les Bucs en tant que, à 43 ans, le plus vieux QB à soulever le Super Bowl – qui était un sixième record. titre pour le Californien au total – en février.

Et comme l’équipe de Brady a visité la Maison Blanche avec le trophée Lombardi remporté contre les Chiefs de Kansas City en titre, cela n’a pas été perdu pour Biden.

« On a beaucoup parlé du fait que nous avons le [third] entraîneur le plus âgé [Bruce Arians] avoir jamais remporté un Super Bowl et le quart-arrière le plus âgé à avoir remporté un Super Bowl », a plaisanté le président.

« Vous n’entendrez aucune blague à ce sujet de ma part. En ce qui me concerne, il n’y a rien de mal à être le gars le plus âgé à atteindre le sommet de la montagne. »

« À M, [you’re] on dirait qu’il te reste environ 20 ans. Tu es à peu près le meilleur à avoir jamais joué », ajouta Biden.

Brady s’est joint à l’amour avec Biden en semblant faire quelques blagues aux dépens de Trump, faisant des références voilées aux allégations de fraude électorale et au surnom de Trump pour son ancien rival politique.

« Peu de gens pensent que nous aurions pu gagner », Brady a plaisanté sur la pelouse de la Maison Blanche à propos du triomphe du Buc au Super Bowl.

« En fait, je pense qu’environ 40% des gens ne pensent toujours pas que nous avons gagné. Vous comprenez cela, Monsieur le Président? »

« Je comprends que, » a répondu un Biden souriant.

.@TomBrady avec les blagues, montrant son soutien envers @Joe BidenPeu de gens pensent que nous pourrions gagner, en fait, 40 % ne pensent toujours pas que nous avons gagné. Vous comprenez cela, monsieur le président ? » « Les gens ont commencé à m’appeler « Sleepy Tom » » après avoir oublié le duvet à Chicago. pic.twitter.com/QGe0D07xVP – Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 20 juillet 2021

Brady a ensuite décroché un autre bâillon apparent aux dépens de Trump avec un clin d’œil au surnom de « Sleepy Joe » que Biden a donné à l’ancien président.

« Nous avons eu un match à Chicago où j’ai oublié ce que c’était », Brady commença.

« J’ai perdu la trace d’un duvet en 21 ans de jeu et ils ont commencé à m’appeler ‘Sleepy Tom’. Pourquoi me feraient-ils ça ? » Il a demandé.

En ligne, les utilisateurs de médias sociaux ont fait des commentaires tels qu’il n’y avait pas beaucoup de choses qui « pourrait mettre Trump beaucoup plus en colère que Brady et Biden qui s’éclatent ensemble à ses dépens ».

« Vraiment pas de coupe plus profonde pour Trump que Brady le dit », un autre a dit du premier « négationnisme électoral ».

Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de choses qui pourraient rendre Trump beaucoup plus en colère que Brady et Biden qui s’éclatent ensemble à ses dépens. https://t.co/xcxzdGlvr5 – Matthieu Gertz (@MattGertz) 20 juillet 2021

Vraiment pas de coupe plus profonde pour Trump que Brady le dit. https://t.co/k5liWY4mjd – Maggie Haberman (@maggieNYT) 20 juillet 2021

Les supporters de Donald ont été moins impressionnés, cependant, avec Joel Pollack de Breitbart rage: « Quoi que vous pensiez de Trump, regarder Tom Brady le poignarder dans le dos est dégoûtant. La marque d’un vrai héros tragique est que même ses amis le trahissent.

« L’homme a sacrifié plus pour ce pays que Tom Brady – ou Joe Biden, d’ailleurs – ne le feront jamais. »

Ailleurs, d’autres ont affirmé que Brady n’avait jamais été autant dans Trump de toute façon.

« La comparution de Tom Brady à la Maison Blanche aujourd’hui rappelle que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Brady n’a jamais publiquement soutenu Trump en 2016 ou 2020 », a commencé une panne.

L’apparition de Tom Brady à la Maison Blanche aujourd’hui rappelle que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Brady n’a jamais publiquement soutenu Trump en 2016 ou 2020. Brady a déclaré une fois en 2015 qu’il pensait que ce serait cool d’avoir un gars. il avait joué au golf à la Maison Blanche. – Michael David Smith (@MichaelDavSmith) 20 juillet 2021

« Brady a dit une fois en 2015 qu’il pensait que ce serait cool d’avoir un gars avec qui il avait joué au golf à la Maison Blanche. »

« La campagne Trump a envoyé à Brady un chapeau MAGA et Brady l’avait dans son casier au début de la saison 2015, amenant les gens à l’appeler un partisan de Trump », il a été encore élargi.

« Brady se concentre sur le football, pas sur la politique, et je parierais qu’il ne savait rien des positions de Trump sur les problèmes à ce stade. »

Peut-être que le fait de frotter davantage de sel dans les blessures de Trump était la scène où un Brady souriant a remis à Biden un maillot des Bucs avec « Biden 46 » dans le dos.