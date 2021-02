Avant sa 10e apparition au Super Bowl, l’Associated Press a demandé au meilleur des huit meilleurs champions actuels et anciens de sept sports ce qui les avait le plus impressionnés chez Tom Brady.

Juste ce dont il avait besoin: plus de témoignages.

Tout club avec Michael Jordan, Serena Williams et Wayne Gretzky dans les rangs est forcément exclusif. Ses membres parlent de Brady de la même manière que le reste d’entre nous. Aucun n’a dévoilé de secrets commerciaux ni loué sa vitesse de marche. Quelques-uns ont souligné avec nostalgie sa longévité ou se sont émerveillés de la façon dont il a déplacé le centre de gravité de la NFL de la Nouvelle-Angleterre à Tampa Bay au milieu d’une pandémie sans sauter un battement. La plupart ont mentionné les mêmes qualités d’intelligence, de leadership, de compétitivité que les fans et les ennemis attachés à Brady il y a longtemps.

Mais il y avait un éclairage de côté intéressant: tous ont vu leurs propres forces se refléter dans Brady, en particulier ceux qui jouent toujours et proches de l’âge du quart-arrière de 43 ans. (Les réponses complètes, légèrement modifiées et accompagnées des faits saillants de la carrière et des notes, sont ci-dessous.)

LeBron James, 36 ans, s’est donc concentré sur le mantra de Bradys, le kilométrage n’a pas d’importance, qui s’accorde bien avec le sien.

Manny Pacquiao, un rat de gym sans faille à 42 ans, a exprimé son admiration devant le dévouement de Bradys à rester en forme.

Williams, 39 ans, jure qu’elle a vu l’œil du tigre de Bradys briller en regardant son tout premier Super Bowl il y a 20 ans, le marquant, comme elle, comme un concurrent de gros gibier pour les décennies à venir.

Gretzky, 60 ans, est allé encore plus loin en arrière, convaincu que Brady a transformé son amour pour le jeu en tant qu’enfant en un plan qui lui permettrait de jouer jusqu’à la quarantaine.

Et même Jordan, qui fête ses 58 ans la semaine prochaine et a scrupuleusement évité de parler publiquement de ses rivaux pendant la majeure partie de ce temps, a envoyé une réponse, quoique brève. Il a choisi de mettre en évidence la volonté implacable de Bradys, un sujet dont il connaît quelque chose.

Tous les athlètes contactés ne vous regardent pas, a répondu Tiger Woods. La réponse de James est venue via son post Instagram sur Goat talk. La réponse de Williams est venue d’une conférence de presse à l’Open d’Australie à Melbourne, où elle a tenu à s’arrêter pour dire au rédacteur sportif d’AP Asie-Pacifique, John Pye, qu’elle était heureuse de recevoir la question.

D’un autre côté, le grand joueur de baseball Derek Jeter a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole: Nous avons reçu quelques-unes de ces demandes au cours de la semaine dernière. M. Jeter a reporté pour permettre aux autres de parler de M. Brady.

Alors ok. Sans plus tarder:

MICHAEL JORDAN (A joué 15 saisons au NBA Pro Basketball Hall of Fame, six fois champion de la NBA, six fois MVP de la finale, cinq fois MVP de la ligue, deux fois médaillé d’or olympique, champion de la NCAA)

Je connais Tom depuis longtemps, et pour moi, son intelligence et sa détermination à gagner sont hors du commun. Cette volonté implacable est ce qui le distingue vraiment des autres joueurs du jeu.

LeBRON JAMES (Joue actuellement 18e saison en NBA Quatre fois champion de la NBA, quatre fois MVP de la finale, quatre fois MVP de la ligue, deux fois médaillé d’or olympique)

(Apparence de Bradys) me le fait savoir et nous fait savoir tous les deux que nous pouvons toujours jouer à ce jeu à un niveau élevé. Peu importe le nombre de miles, le nombre de parties. Peu importe le nombre de sceptiques. Peu importe les statistiques de nos futures professions à notre âge, nous pouvons toujours dominer notre sport.

Et aussi, nous pouvons rassembler des groupes dont nous n’avons peut-être pas été là depuis longtemps. Et juste notre professionnalisme Nous gravitons vers les personnes qui gravitent vers nous parce que nous avons un objectif commun, et c’est de gagner et de gagner au plus haut niveau.

SERENA WILLIAMS (devenue pro en 1995 23 titres en simple du Grand Chelem, la plupart par n’importe quel joueur de l’ère ouverte Quatre fois médaillée d’or olympique en simple et en double Elle et sa sœur aînée Venus ont acheté une petite propriété dans les NFL Miami Dolphins en 2009)

Le gars est un champion, et je l’ai dit depuis qu’il a battu Kurt Warner, je veux dire – c’était quoi, 2000 (en fait 2001)? C’était ce Super Bowl fou. Il était l’opprimé et ils ont battu les Rams. Clairement, je suis fan de football (riant) et j’ai toujours pensé, ce type est impressionnant. Pour faire ce qu’il a fait en dehors de la Nouvelle-Angleterre et pour venir à Tampa, je veux dire, il aurait juste dû venir chez les Dolphins, vraiment. Sérieusement, Tom, à quoi pensais-tu?

Je parlais en fait de (leadership de Bradys) l’autre jour après avoir regardé le match. J’ai dit, ça doit être tellement inspirant d’être soit un receveur large, soit un joueur de ligne pour lui ou juste dans l’équipe en général, parce que c’est comme, Ce gars a gagné tellement d’anneaux, il sait évidemment quoi faire. Et pour avoir cette inspiration, ils doivent être tellement excités à chaque match. Surtout les séries éliminatoires, ils doivent être comme, Oh, mon Dieu, c’est notre chance, étaient avec les plus grands.

MANNY PACQUIAO (devenu pro en 1995, seul champion du monde de huit divisions en histoire de la boxe membre du Sénat des Philippines)

Tom Brady est une inspiration pour moi. Nous sommes tous les deux dans la quarantaine, pratiquant des sports dangereux et exigeants physiquement et mentalement. Mais c’est peut-être là que se termine la comparaison. Ce qu’il a accompli et accomplit encore à son âge dépasse tout ce dont je me souviens.

En 2019, je suis devenu le combattant le plus âgé à remporter un titre mondial des poids welters. C’était difficile. J’avais quarante ans et je savais que je ne pouvais pas couper un coin au camp d’entraînement. Courez ce dernier kilomètre, resserrez cette dernière série de redressements assis, reposez-vous même si vous ne vous sentez pas fatigué, tout doit être fait. Tom Brady fait ça tous les jours. Il n’a pas de saison morte. Cela demande un dévouement et une discipline surhumains. Tom Brady est toujours dans mon esprit pendant le camp d’entraînement et entre les combats. Parce que Tom Brady est l’étalon-or.

WAYNE GRETZKY (A joué 20 saisons dans la LNH et au Temple de la renommée du hockey de la WHA Quatre fois champion de la Coupe Stanley à neuf reprises dans la ligue MVP toujours meilleur buteur en carrière et producteur assistant)

Je ne pense pas que cela arrive du jour au lendemain. Vous commencez à y penser à un jeune âge, à quel point vous aimez le jeu. Donc, je suis sûr qu’à un jeune âge, il l’aimait tellement qu’il était très mature probablement pour un jeune de 23, 24 ans, s’assurant que ses habitudes d’entraînement, sa nutrition et son régime étaient aussi bons ou meilleurs que n’importe qui. toutes les bonnes choses sur 20 ans pour être en mesure de soutenir là où il est à la fois mentalement et physiquement. … Cela demande beaucoup de dévouement et de travail acharné, et finalement on a vu les résultats à son âge

L’enfer a un mauvais match, ce que nous faisons tous en tant qu’athlètes, et quand vous êtes jeune, les gens disent: Eh bien, il a eu une mauvaise nuit, un mauvais match, une mauvaise semaine. L’enfer rebondit. Quand vous êtes plus âgé, la première chose que les gens veulent souligner est: Eh bien, je pense qu’il a eu un mauvais match parce qu’il est vieux. Et pour lui, ce n’est pas le cas. Quand il a une nuit difficile, ce que nous faisons tous, il rebondit encore mieux la semaine prochaine et tout le monde dit en quelque sorte, bien, OK, je suppose qu’il n’est pas si vieux. Je pense que la preuve, c’est qu’il a remporté trois matchs sur la route en séries éliminatoires, ce qui est très difficile en football.

JIMMIE JOHNSON (A participé à NASCAR pendant 18 ans sept fois champion de la NASCAR Cup Series Sera une recrue de 45 ans en IndyCar cette saison)

Son leadership a fait ressortir le talent des autres. Il joue en équipe et non en individuel. Être humble peut aider une personne à traverser des couches d’adversité, d’ego, et crée cette capacité à dynamiser ceux qui vous entourent avec les mêmes objectifs, cela aide les gens à tirer dans la même direction. Ce qu’il a accompli est une leçon pour nous tous.

LANCE ARMSTRONG (49 sept fois championne du Tour de France; dépouillé de tous les titres en 2012)

Il fait quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Il joue à l’un des matchs les plus difficiles et ce qui est peut-être sa plus grande force a été sa capacité à garder un corps de 43 ans en aussi bonne santé que lui. Cela n’a rien à voir avec la génétique ou la chance. Il doit passer un temps incroyable à se concentrer sur cela: flexibilité, mobilité, souplesse et, en termes simples, longévité. Le monde du sport n’a jamais rien vu de tel et probablement pas pendant très longtemps.

–

Les rédacteurs AP Sports John Pye, Stephen Whyno, Jenna Fryer et Steven Wine ont contribué à ce rapport.

___

Plus de couverture AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL