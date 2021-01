Brady contre. Young Showdown met en lumière les boucaniers à Washington

LANDOVER, Maryland: Fuyant le terrain après que Washington ait décroché une place en séries éliminatoires, Chase Young n’a pas pu contenir son enthousiasme à propos de qui sera le prochain.

Tom Brady! Hurla Young. @TomBrady, j’arrive. Je veux Tom! Je veux Tom!

Le jeune champion de la NFC East, Washington, obtiendra Brady et les Buccaneers de Tampa Bay samedi soir dans le tour des wild-card en tant qu’outsider à domicile. Le premier match éliminatoire de Young dans la NFL est le 42e match de Brady et le premier à ne pas porter l’uniforme des New England Patriots, une chance pour le joueur de 43 ans d’ajouter à ses réalisations en carrière.

Rien n’est donné, vous devez tout gagner, a déclaré Brady. Nous affrontions un vainqueur de division et une équipe très talentueuse. Certes, en défense, ils ont beaucoup de meneurs de jeu, donc nous devons tout mettre ensemble. Pour avancer, il faut jouer un bon football.

Tampa Bay (11-5) a fait cela avec Brady, sur une séquence de quatre victoires consécutives depuis sa semaine de congé. Washington (7-9) a remporté la pire division de la ligue grâce en grande partie à la saison de recrue stellaire de Young et au leadership du quart Alex Smith deux ans après s’être gravement cassé la jambe droite.

Le CV d’après-saison de Brady est bien documenté: 30 victoires, six championnats du Super Bowl doublent l’histoire de la franchise de Washington avec 73 touchés et 35 interceptions. Young est incité à tirer sur Brady après avoir mené toutes les recrues avec 7 1/2 sacs.

Je suis ravi d’aller contre les meilleurs, a déclaré Young. Vous pensez que je ne serai pas excité de jouer contre le GOAT? Alors vous trébuchez. Et c’est ce que c’est. Je suis ravi de jouer contre Big Tom. Je ne vais pas m’excuser d’avoir dit que je veux Tom. Non, je veux Tom Brady. Je veux chaque quart-arrière contre lequel je joue.

Arriver à Brady tôt et souvent avec un quatre avant de Young et d’autres choix de premier tour Montez Sweat, Jonathan Allen et Daron Payne est la meilleure chance, sinon la seule, de Washington de tirer le bouleversement. La défense de Washington s’est régalée contre la passe cette saison, les Buccaneers sont donc prêts.

Nous avons eu les mains pleines avec cette D-Line, l’une des meilleures D-Lines de la ligue, a déclaré Brady. «Étaient préparés pour un défi difficile, et ce devrait être un match amusant.

HISTOIRE SUR LES LIGNES LÉGALES

Ce sera le premier match éliminatoire de la NFL avec une entraîneure sur chaque ligne de touche. Tampa Bay a deux dans l’entraîneur adjoint de la ligne défensive Lori Locust et l’entraîneur adjoint de la force et du conditionnement Maral Javadifar; Washington a une stagiaire d’entraîneur d’un an, Jennifer King, qui aide les demi-offensifs.

L’entraîneur des Buccaneers, Bruce Arians, a déclaré que lui et son homologue de Washington, Ron Rivera, également défenseurs d’une plus grande représentation des minorités dans l’entraînement, avaient déjà fait partie d’un panel sur la diversité et partageaient des convictions similaires. Les Ariens ont appelé les femmes à entraîner la vague du futur.

Cela va dire à ces jeunes filles qui regardent que vous pouvez oui, vous pouvez entraîner dans la NFL, a déclaré Rivera. Ce jeu, c’est un jeu formidable. Il doit être ouvert à tout le monde en termes d’opportunités de jouer, d’opportunités d’entraîneur ou d’opportunités de diriger l’organisation.

AVANTAGE ROUTIER

Partir sur la route ne dérange pas les Buccaneers, qui ont égalé le mieux une franchise en allant 6-2 cette saison loin du Raymond James Stadium, site du Super Bowl de cette saison. Arians a déclaré que son équipe s’était finalement habituée à jouer dans des stades vides, même si cela avait pris du temps.

Cette année, sans le bruit de la foule, c’est tellement différent, a-t-il déclaré. «Chaque match est vraiment un match à domicile. C’est juste, Hey, allons jouer au ballon dans le parking.

QB SHUFFLE?

Smith a raté deux matchs avec un mollet droit tendu dans la même jambe qu’il s’est cassée en 2018 et a eu des problèmes de mobilité lors de la victoire de division le week-end dernier à Philadelphie. Il est 5-1 en tant que partant cette saison et pourrait être en mesure de jouer même avec des clichés d’entraînement limités, mais Rivera a évoqué la possibilité cette semaine de faire tourner Smith et Taylor Heinicke.

Nous devons l’examiner, a déclaré Rivera. «J’allais jouer une défense très agressive cette semaine. De toute évidence, c’est quelque chose que nous devons certainement examiner.

Smith a 36 ans et n’est que le cinquième quart à emmener trois équipes différentes aux séries éliminatoires, tandis que Heinicke a un départ professionnel en saison régulière et aucune expérience en séries éliminatoires. Pourtant, Rivera pense que leurs similitudes de style permettent à l’attaque de Washington de rationaliser un plan de match, peu importe qui joue.

Peut-être les deux.

Je n’ai jamais fait partie d’une rotation de quart-arrière, a déclaré Smith. «Je joue le quart-arrière. Je me prépare à entrer et à faire ce que j’ai besoin de faire cette semaine, en me préparant évidemment à un énorme défi, et en sortant et en jouant.

DÉFENSES STINGY

Tampa Bay est passée de la 27e place de la NFL en défense il y a deux ans à la sixième cette saison. Washington se classe deuxième après avoir été 27e la saison dernière.

Une grande partie du mérite revient à deux anciens entraîneurs en chef devenus coordonnateurs défensifs: Todd Bowles pour les Bucs et Jack Del Rio pour Washington. Bowles est en entrevue pour le poste d’entraîneur des Falcons d’Atlanta, mais a déclaré qu’il se concentrait d’abord sur ce match.

Les Bucs ont mené la ligue en défense à la course (80,6 verges par match) pour la deuxième année consécutive.

Marquer des points n’a jamais été aussi difficile », a déclaré Arians. «Je savais que lorsque nous sommes arrivés ici, nous allions construire une défense. Vous gagnez en défense car marquer des points n’est pas si difficile.

