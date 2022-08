Brady Byers fournit une étincelle à Princeton lors de la victoire à Rockridge – Shaw Local

EDGINGTON – Brady Byers est peut-être un talent inconnu autour de la conférence de Three Rivers, mais il n’est pas un secret pour ses coéquipiers de Princeton.

Byers a renvoyé une interception pour un touché de 35 verges à la fin du premier quart et a pris un lancer pour un touché de 49 verges au début du deuxième quart pour mener les Tigers à une avance de 21-14 à la mi-temps sur l’hôte Rockridge lors de l’ouverture de la saison de vendredi. .

Le quart-arrière senior Teegan Davis a pris le relais, réalisant trois touchés en seconde période, dont deux des siens, pour mettre la touche finale à une victoire de 41-22.

“Nous connaissions la capacité de Brady à venir”, a déclaré l’entraîneur de PHS Ryan Pearson. “Nous ne le considérions pas comme une arme secrète parce que nous savions ce que nous avions, cela aurait pu être pour Rockridge.”

Brady n’était certainement pas une surprise pour son coéquipier Augie Christiansen.

“Je savais qu’il allait être là parce que c’est ce gars sur qui tout le monde dort”, a-t-il déclaré. « Mais il va faire une grosse saison. Regarde juste.

“Nous savons ce qu’il est, mais les autres équipes ne savent pas qu’il vient. Ce sera un enfant amusant à regarder.

Même avec les premiers exploits de Byers, les Tigers avaient les mains pleines avec les Rockets en première mi-temps, ne menant que de sept points.

Pearson a déclaré que Sam Graves, qui est revenu en tant qu’entraîneur-chef de Rockridge après trois ans d’absence, a jeté une ride avec un front défensif différent auquel les Tigers ne s’attendaient pas.

“Pour être clairement honnête, ils sont sortis avec quelque chose pour lequel nous n’étions pas préparés”, a déclaré Pearson. «Ils ont changé tout ce que nous avons vu l’année dernière et nous ont en quelque sorte déconcertés pour la première série de couples. Une fois que nous avons fait ces ajustements, je pense que nous avons joué un bon football.

«Nous sommes sortis au troisième quart et je pensais que nous étions très physiques et que nous avons très bien exécuté. Maintenant, nous devons continuer à avancer et nous assurer que ces erreurs ne se reproduisent plus. »

Brady Byer (Mike Vaughn)

C’est Byers qui a donné aux Tigers une étincelle bien nécessaire au début avec son choix six.

« Nous étions prêts. J’étais prêt”, a-t-il déclaré. « Nous avons filmé toute la semaine. Je connaissais les pièces. Je savais que ça allait arriver. Je viens d’exécuter.

«Votre premier touché universitaire est un choix de six. C’est fou.”

Pour faire bonne mesure, Byers a ensuite pris un lancer de Davis et a couru 49 verges pour un autre touché des Tigers.

Christiansen a ajouté un score de 65 verges pour donner aux Tigers une avance de 21-7 avec la course de conversion de CJ Hickey.

Ensuite, Davis s’est amusé, ouvrant la seconde mi-temps avec une course de 85 verges sur le premier jeu après un penalty.

Hickey a ajouté une course de touché de 1 mètre et Davis a couru pour un long gagnant, cette fois pour un TD de 67 verges, pour porter le score à 41-14 Princeton.

Pearson a déclaré que sa jeune ligne offensive composée de juniors Cade Odell, Payne Miller et Ian Morris, qui faisaient tous leurs premiers départs universitaires, aux côtés du centre senior Brady Piacenti, avait grandi à la hâte sous le feu.

«Je pense que notre ligne offensive a fait un travail fantastique dans cette seconde mi-temps. Que ces gars grandissent un peu au fur et à mesure que ce match avançait, c’est bon signe », a déclaré Pearson.

Christiansen a déclaré que les Tigers avaient également renforcé leur défense.

«Nous n’étions pas aussi physiques que nous aurions dû l’être en première mi-temps, en particulier. Nous ne jouions pas en descente, nous jouions côte à côte », a-t-il déclaré. « Une fois que nous avons compris cela, vous avez vu ce qui s’est passé. Nous avons enfin eu cette étincelle qui doit être là en première mi-temps.

“Semaine 1, fier de la façon dont nous sommes sortis. Certainement beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler.

Les Tigers seront de retour à l’action à 19 h jeudi à domicile contre Orion.