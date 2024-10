Brady Bunch Revival tué à cause du discours de haine de Susan Olsen, pas de Trump

L’actrice de Cindy Brady, Susan Olsen, a récemment affirmé sur le Podcast « Campagne Walk Away » (via Salon de la vanité) que CBS a tué une reprise de « The Brady Bunch » en raison de son soutien à Donald Trump et de ses positions controversées sur des questions brûlantes comme les vaccins Covid et la communauté LGBTQ+ – mais ce n’est pas toute l’histoire, notent les initiés. D’une part, l’émission a été installée dans les studios CBS et n’avait même pas encore été présentée aux réseaux ou aux streamers. Plus important encore, des sources notent qu’il a été abandonné en raison de discours de haine d’Olsen, notamment d’insultes homophobes qui l’avaient déjà fait virer d’un concert à la radio.

Le projet Brady mis à jour a été envisagé il y a deux ans, mais on ne sait même pas si un scénario a été écrit. Le projet n’a jamais dépassé ces premières étapes lorsque le comportement d’Olsen l’a empêché d’avancer. La série aurait repris les enfants de Brady Bunch à l’âge adulte. Cindy d’Olsen, la plus jeune sœur de Brady, allait devenir une podcasteuse libertaire, a révélé l’acteur.

«J’ai eu un appel téléphonique avec mon [TV] mes frères et sœurs et mon agent », a déclaré Olsen sur le podcast. « Tout le monde disait : « Nous sommes désolés, mais ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent tout simplement pas que vous soyez impliqués. Je me suis dit : « Wow, j’ai été annulé. » Un rôle que je joue depuis plus de 50 ans, je ne peux pas le jouer maintenant car je suis trop dangereux. Je me suis dit ‘Eh bien, d’accord les gars, bonne chance, j’espère que vous pourrez le vendre.’

CBS Studios a refusé de commenter. Selon Olsen, elle était en pourparlers pour une renaissance de « Brady Bunch » depuis environ un an. Elle aurait été interrogée au début du développement de la série sur sa politique par le showrunner de la renaissance et le fils de Sherwood Schwartz, qui a créé le « Brady Bunch » original. L’acteur avait déjà été renvoyé de l’émission de radio « Two Chicks Talkin’ Politics » en 2016 après avoir partagé des opinions anti-LGBTQ sur les réseaux sociaux ; elle aurait ensuite répondu à un invité (qui l’avait critiquée sur les réseaux sociaux) en lui envoyant un SMS rempli d’insultes et de discours de haine.

Olsen a joué le rôle de Cindy Brady pendant toute la série « The Brady Bunch », diffusée de 1969 à 1974. Elle est également apparue dans le spin-off animé « The Brady Kids », ainsi que dans « The Brady Bunch Variety Hour » de 1976, de 1981. Téléfilm « Les Brady Girls se marient » et « The Bradys » des années 1990.

Par Le récapitulatif de Vanity Fair de l’interview d’Olsen : « Selon Olsen, le renouveau allait propulser la famille Brady Bunch dans l’ère moderne. L’un des enfants de Jan allait être trans et l’un des Brady allait avoir un conjoint noir. Ceci, sans surprise, ne convenait pas à Olsen. «À cela, je me suis dit, allez, ne soyons pas si évidents. Faisons de ce conjoint noir quelqu’un qui a une relation très étroite avec un autre Brady, et c’est ainsi que ce Brady les a rencontrés. Donnez-leur une base pour que ce ne soit pas une position symbolique.

Olsen a poursuivi en disant que la série de revival « Brady Bunch » est désormais « morte dans l’eau ». Écoutez l’interview complète de l’acteur sur Podcast « Campagne Walk Away » ici.