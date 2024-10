Brady Bunch redémarre suite aux informations faisant état du discours de haine de Susan Olsen

La star de « The Brady Bunch », Susan Olsen, faisait partie des acteurs OG inclus dans un redémarrage de la sitcom bien-aimée, bien qu’elle n’ait pas réussi à démarrer en raison de ses commentaires controversés et de son discours de haine.

La série de renaissance, qui en était aux premiers stades de développement aux studios CBS, aurait vu les frères et sœurs « Brady Bunch » grandir et aurait fourni des mises à jour sur la situation de chacun dans la vie, avec leur propre famille. Le personnage d’Olsen, Cindy (la plus jeune sœur de « Brady Brunch ») était sur le point d’être décrit comme un podcasteur libertaire, jusqu’à ce que les opinions réelles d’Olsen contrecarrent la série, a révélé Olsen sur le Podcast de la campagne #WalkAway.

Après qu’un message privé homophobe et incendiaire – qui a entraîné son licenciement de LA Talk Radio – ait été découvert par le studio, Olsen a déclaré que le studio avait effectué une recherche sur le Web sur ses commentaires controversés passés, qui s’est finalement transformée en un document de 50 pages qui, selon Olsen, était le clou dans son cercueil. « Le résultat retentissant a été : ‘Non, nous ne pouvons pas l’avoir dans une série' », a déclaré Olsen.

«J’ai eu un appel téléphonique avec mon [TV] mes frères et sœurs et mon agent », a déclaré Olsen. « Tout le monde disait : « Nous sommes désolés, mais ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent tout simplement pas que vous soyez impliqués. Je me dis, Wow, j’ai été annulé. Un rôle que je joue depuis plus de 50 ans, je ne peux pas le jouer maintenant car je suis trop dangereux. Je me suis dit : ‘Eh bien, OK les gars, bonne chance, j’espère que vous pourrez le vendre.’

Alors qu’Olsen a déclaré que la décision était le résultat de sa révélation qu’elle avait voté pour Donald Trump, une personne bien informée de la situation a déclaré à TheWrap que le problème ne provenait pas de son soutien à un certain candidat politique, mais plutôt de ses commentaires controversés et de son discours de haine. CBS Studios a refusé de commenter.

Olsen a maintenu ses commentaires lors de son apparition dans le podcast, les qualifiant de « ses plus grands succès » et disant « si je le disais, alors je le pensais ».

Avant de rechercher tous ses commentaires controversés passés, Olsen a déclaré que CBS Studios lui avait proposé de suivre un cours après avoir pris connaissance de l’incident homophobe, ce qu’Olsen avait accepté. « Je me suis dit : ‘Hé, ça va donner le feu vert à la série… C’est le moins que je puisse faire pour mes frères et sœurs parce qu’ils ont un problème avec moi' », a déclaré Olsen.

L’actrice a ajouté que même si elle se disait impatiente de « consulter des experts des médias » sur la question, elle n’avait jamais reçu d’informations sur un cours, car le studio avait découvert que ses commentaires passés étaient trop difficiles à surmonter.