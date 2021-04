Mais examinez Lawrence de plus près et vous reconnaîtrez peut-être le regard illisible d’un husky sibérien, le danger émouvant d’un dogue, l’intelligence vive du berger australien.

3. Sharon Olds Je conduisais peu de temps après la naissance de ma fille et j’ai entendu quelqu’un lire un de ses poèmes appelé «Sa première semaine», environ la première semaine d’un bébé. Et il y a une image de poser ce nouveau-né et comment elle s’installe dans le berceau comme un panier de linge. Et c’était la plus belle et vraie image. J’ai arrêté la voiture et je pleurais, et j’ai commencé à lire toutes ses affaires. Elle est si intrépide et cristalline dans ses images.

2. WTF avec Marc Maron Podcast Si je pouvais créer un domaine d’étude qui, à mon avis, devrait exister, cela s’appellerait les «études créatives», où vous étudiez les Beatles, la Renaissance, Steve Jobs, Duke Ellington – les processus créatifs des gens. En attendant, j’écoute Marc Maron parce qu’il a ces conversations. Qu’il parle à des acteurs, à des comédiens, c’est juste une façon fascinante de voir comment ces gens créatifs fabriquent des choses. Marc Maron est émotionnellement pornographique. Il est grand ouvert. Et parce qu’il est un livre tellement ouvert, tout le monde s’ouvre à lui. Je suppose que j’aime les gens intrépides parce que je ne le suis pas. Il m’a demandé de faire un spectacle et j’étais terrifiée.

1. «L’histoire de Ferdinand» par Munro Leaf Mes premiers souvenirs les plus intimes sont ceux de ma mère qui me lisait ce livre. J’ai été élevé Quaker, et nous avions l’habitude de plaisanter en disant que «Ferdinand» était une sorte de bible Quaker. Ma mère avait l’habitude de dire que quand il est sorti, c’était comme un commentaire sur le fascisme. Mais pour un jeune enfant quaker, il vantait ces valeurs de non-violence et de non-conformité. Chaque fois que quelqu’un a un enfant, je lui ai toujours ce livre.

4. Parcs pour chiens Quiconque me connaît sait que je suis complètement obsédé par les chiens. Ce qui est pathétique, c’est que lorsque je tirais à Toronto et que je ne pouvais pas amener les chiens, je me suis retrouvé à aller au parc à chiens. Cette très gentille femme canadienne que j’y voyais tous les jours est venue me voir et m’a dit: «Laquelle est la vôtre?» Et j’ai dit: «Oh, je n’en ai pas. Mon chien me manque juste. Je suis loin de chez moi. Et elle s’est éloignée de moi, comme si j’étais pédéraste dans une école primaire.

Il y a des rôles que j’ai joué qui sont des combinaisons de chiens dans un parc pour chiens. Quand je devais jouer Hubert Humphrey [in HBO’s “All the Way”], J’ai réalisé qu’il était un croisement entre un corgi et un boxeur. Je trouve juste une exposition fascinante de personnages dans un parc pour chiens. C’est comme entrer dans une classe de masque à quatre pattes.

5. «L’or d’Aretha» La mère de mon père était légalement aveugle. Elle avait un tourne-disque qui venait de la Bibliothèque pour les aveugles, et je l’emprunterais. Avant chaque performance au lycée, je mettais «Aretha’s Gold» et je m’enfermais dans ma chambre ou au sous-sol et je le tournais complètement, sautais et chantais. Et cela est devenu une sorte d’échauffement porte-bonheur. Alors quand je suis nerveux, même à ce jour, je fais exploser «Aretha’s Gold».

6. ’92 Theatre à l’Université Wesleyan Quand j’étais à Wesleyan, c’était l’endroit où se déroulaient toutes les productions initiées par les étudiants, et c’est là que je suis tombé amoureux du théâtre. C’était ce lieu joyeux qui avait été une église. Je viens de tirer «Tick, Tick… ​​Boom!» avec Lin-Manuel Miranda, qui ressentait la même chose. C’est là qu’il a commencé à écrire «Dans les hauteurs.» C’est juste cet endroit magique. Quand j’ai vu «Hamilton» pour la première fois, je n’avais aucune idée du genre de réaction émotionnelle que j’allais avoir, et je me souviens qu’après le spectacle, je pleurais. Et j’ai dit à Lin: «Vous transformez le théâtre en église.» Il y a quelque chose dans le théâtre 92 et la liberté dans cet endroit – et à quel point vous pourriez être audacieux avant d’essayer de le faire professionnellement – qui est nourrissant de manière créative.

7. Yo-Yo Ma Sa relation avec le prélude de Bach [of Cello Suite No. 1 in G major] est incroyable pour moi. Les gens disent toujours de «l’aile ouest»: «Y a-t-il des moments qui ressortent?» Et pour beaucoup d’entre nous, c’était le jour où Yo-Yo Ma est venu, et il jouait ce morceau, et il était l’être humain le plus généreux et sans prétention. Il est sorti dans une salle remplie probablement d’une centaine d’artistes de fond, avec son extraordinaire violoncelle, et il a dit: «Est-ce que quelqu’un veut jouer ça? Quelqu’un veut-il le tenir? Il s’agit de briser les lignes de hiérarchie et de prétention dans son monde de la musique classique.

Ce jour-là, il jouait ce morceau et je suis censé avoir cette dépression émotionnelle. Vous lui tirez d’abord dessus, et vous en avez un enregistrement, puis à un moment donné, vous vous retournez et me rejoignez. Il n’a techniquement même pas besoin d’être là, encore moins d’y jouer. Et prise après prise après prise, il la joue de tout son cœur. C’était juste étonnant.