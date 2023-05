Bradley Walsh se glisse dans un short en lycra et un soutien-gorge de sport pour un hommage éblouissant aux gladiateurs dans un clip déterré

BRADLEY Walsh s’est déshabillé dans un short en lycra et un soutien-gorge de sport pour une tête d’hommage Gladiators à couper le souffle de la série de relance.

Bradley Walsh, 63 ans, et son fils Barney devraient prendre la relève en tant que nouveaux animateurs de l’émission emblématique des années 90 redémarrée.

Bradley portait un short en lycra et un soutien-gorge de sport dans le clip de retour[/caption]

L’Instagram officiel des Gladiators a suscité l’intérêt des fans pour la relance avant la sortie de la nouvelle série de la BBC plus tard cette année.

En plus des photographies de la nouvelle programmation, Gladiators a également partagé d’anciennes images et vidéos du spectacle.

L’un des clips était de la performance de Bradley en 1997.

Bradley, qui a été transformé en gladiateur, semble beaucoup plus jeune, avec de longs cheveux blonds, et semble être à mille lieues de son apparition dans The Chase.

L’acteur et présentateur de télévision a fait une apparition avec le célèbre loup tout en portant une chemise rouge ample et un short avant de « se déshabiller » pour montrer un nouveau personnage qu’il s’était donné.

« Qu’est-ce que Brad fait maintenant? » le commentateur a taquiné le public. Oh mon Dieu.

« Il se déshabille, il est passé de Brad à Drag. »

Bradley s’est adressé au public en direct tout en escaladant l’une des barrières portant uniquement un soutien-gorge de sport et des speedos.

Il a déclaré aux téléspectateurs: « Mesdames et messieurs, je suis la nouvelle gladiatrice, Crumpet. »

Bradley est ensuite descendu et a parlé à Ulrika Jonsson.

« Désolé pour ça, ce sont mes collants couleur chair, merci », s’est-il excusé.

Bradley a regardé des mondes loin de son apparition sur The Chase[/caption]