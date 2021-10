Bradley Walsh révèle le chasseur le plus «désespéré» – et taquine même une émission dérivée sur leur rivalité

APRÈS un spécial de Noël réussi, un redémarrage du jeu télévisé classique Blankety Blank a reçu une série complète sur BBC One.

L’animateur Bradley Walsh s’est entretenu avec The Sun’s TV Mag et on lui a demandé comment les Chasers s’en sortiraient dans sa nouvelle émission.

« Je pense qu’ils feraient très bien », a déclaré Bradley, 61 ans.

«En fait, je suis presque sûr que si nous faisons une autre série, ils seront sur. Vous devez en mettre quelques-uns.

« Je suis presque sûr qu’ils iraient tous bien, même si Shaun, il est sur une autre planète », a-t-il réfléchi.

«Moi et Shaun The Dark Destroyer Wallace, nous nous appelons jumeaux parce que nous sommes nés à quelques jours d’intervalle.

« Cette vieille femme m’a demandé un jour comment nous nous entendions avec Shaun et je lui ai dit: » Nous sommes en fait des jumeaux. »

Et la femme a dit: ‘Wow. Tu sembles tellement différent.’ Et j’ai dit : ‘Je sais, il est beaucoup plus grand que moi.’ Certains d’entre eux comprennent, d’autres non.





Bradley a révélé à quel point il s’entendait bien avec son collègue de Chase, ajoutant: « Nous pourrions faire un spectacle avec les plaisanteries entre moi et Shaun, je l’aime beaucoup. Ne vous méprenez pas, je les aime tous !

« Celui de tous qui comprendrait et entrerait dans le groove serait Jenny, The Vixen et Darragh Ennis. »

Quant à savoir qui Chasers ne ferait peut-être pas très bien sur Blankety Blank, Bradley a révélé: « La bête et la gouvernante, ce sont des entités à part entière. »

Blankety Blank commence le samedi 9 octobre sur BBC One

