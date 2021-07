Bradley Walsh montre ses talents de footballeur alors qu’il a un coup de pied sur le tournage du redémarrage de Darling Buds of May

BRADLEY Walsh avait les yeux rivés sur le ballon alors qu’il filmait le redémarrage de Darling Buds of May The Larkins.

L’acteur, vêtu d’un cardigan vintage et d’un pantalon, a donné un coup de pied et a dirigé un ballon en cuir résistant par une journée ensoleillée dans le Kent.

Bradley Walsh a joué des tours de garde sur le tournage de The Larkins

Le fan de foot Brad, 61 ans, a déjà participé à un match caritatif de célébrités Soccer Aid, donc ses compétences en ballon ne sont pas une surprise majeure.

Et son personnage Pop Larkin – précédemment interprété par Sir David Jason – semble partager cette même passion pour le beau jeu.

La semaine dernière, il a été annoncé que le fils de Bradley, Barney, le rejoindrait dans le drame d’époque.

Il a gardé un œil sur le ballon

Brad a même utilisé sa tête pour garder son décompte

Certaines des jeunes stars se sont lancées dans le jeu

À un moment, il a perdu le contrôle

Les esprits sur le plateau dans le Kent semblaient être élevés

Barney, 23 ans, devrait jouer le rôle de PC Harness dans la nouvelle adaptation télévisée d’ITV du roman de HE Bates.

Le diffuseur a confirmé la nouvelle après l’exclusivité de The Sun en mai.

Un initié a déclaré à l’époque: « Le jumelage de Bradley et Barney ajoute à l’anticipation croissante de cette réinvention d’un spectacle qui occupe une place particulière dans le cœur d’une génération de téléspectateurs. »

Et ce n’est pas la première fois que le couple est à l’écran côte à côte, ayant déjà travaillé ensemble sur trois séries de l’émission de voyage ITV Bradley Walsh & Son: Breaking Dad.

Barney rejoindra son père Bradley Walsh dans The Larkins

L’initié a ajouté: « Leurs aventures ont attiré environ cinq millions de téléspectateurs par épisode et les producteurs espèrent amener une partie de ce public à The Larkins. »

Bradley et Barney sont déjà apparus ensemble dans la série de thriller 2013 Law & Order: UK.

Les Larkins joueront également Sabrina Bartlett, 29 ans, de Bridgerton, dans le rôle de Mariette Larkin – le rôle qui a rendu Catherine Zeta-Jones célèbre dans la première adaptation télévisée diffusée de 1991 à 1993.

Les autres acteurs annoncés incluent l’ancienne star de Dr Who Peter Davison, Amelia Bullmore de Corrie, Kriss Dosanjh, Stephen Hagan, Seeta Indrani, Robert Bathurst, Francesca Waterworth, Tony Gardner et Selina Griffiths (Norma Norman).





Lydia Page, Liam Middleton, Lola Shepelev, Davina Coleman et Rosie Coleman complèteront la famille Larkin à l’écran.

Le casting précédemment annoncé comprend Joanna Scanlan dans le rôle de Ma Larkin et Tok Stephen dans le rôle de Charley Charlton.

Pour le remake, la chaîne promet de capturer « la chaleur, l’optimisme et l’évasion de la famille Larkin pour une génération moderne ».

La nouvelle adaptation télévisée a été écrite par le scénariste acclamé Simon Nye.