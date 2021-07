Bradley Walsh gronde un membre du public de Take Off après que son téléphone sonne et interrompt le spectacle

BRADLEY Walsh a réprimandé un membre du public de Take Off après que son téléphone ait sonné pendant le spectacle.

L’homme de 61 ans présente la nouvelle émission de la BBC aux côtés de Holly Willoughby et voit des membres du public essayer de gagner des voyages d’une vie.

Mais lors de la première émission de la série ce soir, l’un des jeux a été interrompu par le téléphone d’un membre du public qui sonnait fort.

Bradley s’est dirigé directement vers la dame, a pris son téléphone et y a répondu, déconcertant la personne à l’autre bout du fil.

Lorsqu’ils ont demandé à qui ils parlaient, il a répondu : « J’ai dû confisquer le téléphone de Catherine… le sergent-détective Walsh.

Alors que le public riait, Bradley a continué à discuter avec l’appelant, qui a ensuite révélé qu’il était dans le bain.

« Eh bien, assurez-vous de vous laver partout… », a-t-il commencé, avant d’ajouter: « Oh elle a sonné. »

Remettant le téléphone à Catherine, il dit: « Je ne sais pas trop qui c’était, je prends un bain cependant. »

En remontant sur scène, il s’est écrié : « J’essaie de travailler ici ! Je ne ferais pas le tour de votre maison et commencerais à sonner pendant que vous vous produisiez, n’est-ce pas ? Ce n’est pas juste !

Pendant ce temps, sa co-star Holly, 40 ans, était magnifique dans une robe noire moulante.

La robe scintillante comportait un décolleté sans bretelles et une bordure en plumes, et Holly l’a associée à des talons aiguilles noirs.

En postant un cliché de sa tenue sur Instagram, Holly a écrit : « Décollez… maintenant BBC1… Habillez-vous de @16arlington. »

Take Off with Bradley and Holly est diffusé sur BBC One.