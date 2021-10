Bradley Walsh est resté bouche bée alors que The Governess chante la chanson Little Mix sur Beat The Chasers

BRADLEY Walsh a été complètement choqué après que Chaser Anne ‘The Governess’ Hegerty ait commencé à chanter.

L’animatrice de télévision est restée sans voix lorsqu’Anne a montré à la fois ses pipes et ses connaissances de la culture pop sur Beat The Chasers.

3 Anne ‘The Governess’ Hegerty chante Little Mix sur Beat the Chasers Crédit : ITV

Dans un aperçu exclusif du prochain épisode de samedi, Bradley pose aux braniacs une question intéressante.

« Quelle est la question qu’on vous pose le plus sur Beat The Chaser ? » Bradley a mis aux six chasseurs.

Anne a répondu de manière hilarante : « Comment pouvez-vous être sur Beat the Chasers et trouver encore le temps d’être membre de Little Mix ? »

Elle a ensuite sauté dans une interprétation mignonne du « Shoutout to My Ex » du groupe de filles, alors que Bradley regardait avec confusion.

Il a répondu: « Je pense que c’est une erreur car c’est » comment obtenez-vous le temps d’être sur Beat the Chasers et d’avoir vos mains dans Pick ‘N’ Mix?' »

Anne a simplement haussé les épaules pendant que le public et ses camarades poursuivants riaient.

Le moment hilarant survient alors que Bradley a décroché un autre concert télévisé lucratif.

Il présentera les Blankety Blanks de la BBC entièrement redémarrés à la suite de son spécial de Noël en 2020.

Blankety Blank a été diffusé pour la première fois sur BBC1 de 1979 à 1983, et a été animé par la légende de la radiodiffusion Sir Terry Wogan.

Le redémarrage emblématique du jeu télévisé verra six célébrités essayer de combler les lacunes manquantes au cours d’une série de tours et aider à gagner des prix incroyables pour les concurrents.

Les candidats devraient d’abord écrire leurs réponses sur une carte en secret, les célébrités seraient ensuite sollicitées pour donner leurs réponses. La première célébrité à correspondre à la réponse donne la victoire à ce candidat.

Dans les rares cas où il n’y a toujours pas de match, le tour est alors rejoué avec une nouvelle question.

Le panel spécial de célébrités de Noël de l’année dernière comprenait Jimmy Carr, Danny Jones, Emilia Fox, Anita Rani, Sue Perkins et Amir Khan.

Bradley Walsh a déclaré: « J’ai du mal à me souvenir de la dernière fois où j’ai ri autant que lorsque je tournais Blankety Blank – alors quand ils m’ont demandé si je serais prêt à faire une série, j’ai sauté sur l’occasion, je suis tellement heureux d’en faire partie. »

« Je me tiens sur les épaules de géants comme Les Dawson et Sir Terry Wogan, mais j’espère mettre ma propre empreinte sur le spectacle fantastiquement nostalgique », a-t-il expliqué.

Beat the Chasers se poursuit samedi à 20h30 sur ITV et ITV Hub.

3 L’animateur Bradley Walsh ne pouvait pas croire ce qu’il voyait Crédit : ITV

3 Shoutout to my Ex a remporté le premier Brit Award à Little Mix en 2017 Crédit : PA : Association de la presse/PA Images