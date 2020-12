Bradley Walsh a déclaré qu’une chute d’horreur qui lui a brisé le dos l’a forcé à affronter sa propre mortalité.

L’animateur de 60 ans du populaire jeu télévisé ITV The Chase, a révélé que se casser une partie de sa colonne vertébrale lors d’un tournage aux États-Unis lui avait permis d’avoir une nouvelle perspective sur la vie.

Bradley s’est cassé trois os dans le dos après avoir été jeté par un taureau lors d’un rodéo dans l’Ohio.

Il a été blessé lors du tournage de l’émission Bradley Walsh & Son: Breaking Dad avec son fils de 23 ans, Barney.

Parlant de l’incident, Bradley a déclaré que l’incident lui avait fait comprendre que la vie était « précieuse ».







(Image: Brian J Ritchie / Hotsauce / REX / Shutterstock)



Apparaissant sur The Jonathan Ross Christmas Show, Bradley a déclaré: «(Dernière série) nous sommes allés au rodéo et nous nous sommes retrouvés sur un taureau.

«Je suis descendu et j’ai heurté le sol comme un sac de pommes de terre et je me suis cassé le dos à trois endroits.

« Deux jours après – j’ai promis à sa mère que je prendrais soin de lui pendant la tournée – j’essaye de gravir une montagne de glace. »

S’adressant à Jonathan Ross, Bradley a déclaré: « Quand tu seras à notre âge, JR, tout d’un coup les pensées de ta mortalité reviennent vraiment à la maison et je me rends compte maintenant que cette fois l’an dernier, je serais peut-être sorti de l’hôpital sans pouvoir marche.

« Donc, par conséquent, vous devez être … la vie est précieuse, Barney, n’est-ce pas? »







(Image: WireImage)



Parlant de sa fierté pour le développement de son fils, Bradley a déclaré: « Barney est l’homme maintenant, à 23 ans, que j’ai toujours voulu être. Et c’est absolument vrai.

« Il n’a pas peur, il est jeune, il trouve ses premiers pas dans les affaires et tout. J’ai toujours voulu faire ça. »

Il a ajouté: « Tout ce que Barney veut faire dans la série, je vais l’essayer. »

* Le Jonathan Ross Christmas Show sera diffusé le jeudi 24 décembre à 22h sur ITV.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.