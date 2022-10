Bradley Walsh de The Chase révèle qu’il “apprend l’italien” auprès d’un célèbre chef de la télévision

L’animateur de THE Chase, Bradley Walsh, a révélé son nouveau passe-temps surprenant avec un chef célèbre – et cela n’a rien à voir avec la cuisine.

Le présentateur de l’émission ITV, 62 ans, a fait la grande révélation lors de l’épisode de mardi de l’émission de quiz à succès à l’heure du thé.

Bradley, 62 ans, s’est associé à son collègue présentateur d’ITV Gino D’Acampo pour son nouveau passe-temps[/caption]

C’est venu en parlant à la candidate de The Chase, Barbara, originaire d’Italie.

Après les premières présentations, Bradley lui a dit : « Oh Barbara, j’adore ton accent. Je vais en profiter cet après-midi.

Il est ensuite allé plus loin et a avoué: «En fait, j’apprends l’italien moi-même en ce moment. Buongiorno.

“J’apprends de Gino D’Acampo!”

Gino, 46 ​​ans, est bien connu des fans d’ITV pour avoir joué dans le segment de cuisine de This Morning.

Il présente également sa propre émission, Gino’s Italy: Like Mamma Used To Make sur le diffuseur.

Les fans n’ont pas tardé à répondre, avec un écrit: “Ma miss est italienne et est aussi une Barbara quelle coïncidence #TheChase.”

Un deuxième a réfléchi: “Malheureusement, il n’y a pas de version italienne de The Chase… mais #TheChase.”





Barbara a ensuite été chargée de verrouiller les cornes avec Chaser brainbox Mark Labbett.

Mark a récemment parlé de sa hache surprise de The Chase US.

La Bête est devenue un nom familier après son rôle emblématique dans le jeu télévisé ITV.

Suite à son succès au Royaume-Uni, Mark est devenu le seul Chaser de la version américaine et a également rejoint l’émission australienne avec les co-stars Anne Hegerty et Shaun Wallace.

Cependant, après deux ans sur la reprise américaine de l’émission de quiz par ABC, Mark a été abandonné de manière inattendue avant la troisième saison.

Il a confirmé qu’il n’avait pas été re-signé via Twitter en février de cette année.

Il a dit: «Pas été re-signé, c’est la vie. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de travailler avec – et de me comparer à – les GOATS.

Il a pratiqué ses compétences sur un concurrent en leur souhaitant ‘buongiorno’[/caption]

La candidate italienne Barbara a été opposée au Chaser Mark Labbett[/caption]