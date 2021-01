Anne Hegerty de THE Chase a eu des mots durs pour Bradley Walsh après l’avoir comparée effrontément à Godzilla.

L’animateur Brad aime toujours se moquer des quiz, mais il a peut-être poussé ses plaisanteries un peu trop loin dans l’émission d’hier.

Le concurrent David a accumulé un impressionnant huit mille dollars dans sa ronde de générateur de trésorerie, avant de se heurter à une Anne enflammée.

Bradley lui a demandé lequel des poursuivants il aimerait affronter, en disant: « Que diriez-vous de la gouvernante avec des regards de star de cinéma. Avez-vous vu Godzilla? »

Sachant qu’il avait poussé sa chance, il a ajouté: « Si c’est Anne, j’ai de gros problèmes. »

Lorsqu’une Anne au visage sévère est sortie, Bradley a commencé à faire marche arrière.

Il a dit: « Écoutez, je dois dire, Votre Altesse, je n’ai pas … »

Mais pas d’humeur à entendre ses excuses, Anne l’interrompit: «Tu es mort.

Les téléspectateurs ont été amusés par l’échange, avec un écrit sur Twitter: « @BradleyWalsh ou est-ce la gouvernante, Star de cinéma regarde, Vous avez vu Godzilla. Sur les promenades Ann ..! «

La nuit précédente, les fans ont pu voir une autre facette des génies du quiz dans un épisode de leur émission dérivée.

Mark «The Beast» Labbett, Anne et Shaun «Dark Destroyer» Wallace ont visité la Grande-Bretagne dans le cadre du Road Trip Chasers.

Dépouillé de leurs personnages effrayants familiers aux téléspectateurs de The Chase, le trio semblait très différent – bien que beaucoup plus humain.

I’m A Celeb star Anne, 62 ans, avait l’air beaucoup plus ensoleillée qu’elle ne le faisait dans la série avec une tête de cheveux blonds rebondissants.

Et Shaun, 60 ans, a échangé son costume sombre habituel contre une série de hauts serrés qui montraient ses biceps franchement incroyables.

Les téléspectateurs ont même pu voir certains des tatouages ​​sur le haut de ses bras alors que le Londonien s’installait dans un hôtel de la capitale.

Mark, 55 ans, qui est sujet à des accès de grosse tête sur The Chase, a continué la nuit dernière, se qualifiant de « génie » après avoir obtenu un score de QI de 151.

Cependant, il a également parlé de manière touchante de son fils de trois ans avec l’ex Katie.

Il a également montré un talent jusqu’alors inédit pour jurer lorsque l’équipe de production a essayé de faire enregistrer le trio dans un camping.

La star, qui avoue être un « égoïste compétitif », a immédiatement appelé son agent et a refusé de le faire.

Mark a ensuite déclenché une tirade de mots qui ont dû être bipsés dans le but de rendre les images filmées inutilisables, en rugissant: « Ramenez-nous à la civilisation maintenant f *** ing. »

Anne a admis à ses abonnés sur Twitter avoir également ce qu’elle a appelé une « diva strop » sur la situation.

Elle a écrit: « Donc, il est fort possible que le camping soit en fait extrêmement agréable (on m’a dit depuis que c’était le cas). Cependant, on nous avait promis a) un hôtel, b) plus de surprises. Ergo diva strop. »