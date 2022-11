Bradley Walsh de The Chase prend un coup brutal au jeu télévisé rival Inutile après le désastre des prix en argent

Bradley Walsh de THE Chase a pris un coup brutal au jeu télévisé rival Pointless après un désastre en argent.

L’édition de lundi de The Chase a vu quatre nouveaux joueurs affronter l’un des Chasers.

Mark, Rachel, Pauline et Sam se sont affrontés contre Paul Sinha, mais n’ont pas très bien réussi, avec Paul dans une forme incroyable.

Rachel a été renvoyée chez elle les mains vides alors qu’en dépit d’avoir accumulé un impressionnant 7 000 £ dans son Cash Builder, Mark a également été attrapé par Paul après avoir opté pour son offre élevée de 58 000 £.

Heureusement, Pauline et Sam ont réussi à regagner leur siège avec de l’argent pour le pot, mais le montant a laissé Bradley déçu.

Bradley a dit : « Pauline, mets-le là, tu as fini ! Bien joué.

“Fantastique – nous mettons absolument le feu au monde avec deux joueurs avec deux mille !”

Il a ajouté sarcastiquement : « Wow ! Nous galopons en territoire Inutile.

Alors que les joueurs de The Chase peuvent potentiellement gagner des milliers de livres s’ils sécurisent leurs offres élevées et remportent la poursuite finale, le quiz de la BBC Pointless construit son pot de prix à un rythme beaucoup plus lent.

Le montant de départ est de 1000 £ dans un épisode, avec 250 £ à gagner pour toute réponse inutile.





Si une équipe n’obtient pas de réponse inutile lors de la finale, le montant est reporté au prochain spectacle avec 1000 £ supplémentaires ajoutés.

Il faudrait donc un grand nombre d’émissions pour que les concurrents de Pointless aient une chance de gagner un gros jackpot.

En mai 2022, le jackpot enregistré le plus élevé remporté dans l’émission était de 24 750 £, et c’était en mars 2013.

The Chase est diffusé en semaine à 17 heures sur ITV.