Bradley Walsh de The Chase perturbe le spectacle avec une crise de rire alors qu’il le perd à cause du bâillon funéraire d’Elvis Presley

L’animateur de THE Chase, Bradley Walsh, a dû prendre une seconde pour se ressaisir et éclater de rire à cause d’une blague funèbre.

Bradley, 60 ans, était très perplexe face à une inscription sur le cercueil funéraire d’un célèbre comédien.

L’hôte devait prendre Le titre de quelle chanson d’Elvis Presley était inscrite sur le côté du cercueil de Freddie Star?

Freddie Starr était un humoriste bien-aimé décédé en 2019.

La première option pour une réponse était « Crying In The Chapel », mais c’était le deuxième choix qui a arrêté Bradley mort dans son élan.

C’était la chanson d’Elvis de 1977, Way Down, que l’animateur trouvait hilarante.

Il ne pouvait pas s’arrêter de rire alors que la candidate Melanie et la poursuivante Jenny «The Vixen» Ryan rigolaient devant ses crises d’hystérie.

Mais sans attendre qu’il finisse la question, The Vixen verrouilla sa réponse.

«Je n’ai pas dit le dernier», dit-il en riant alors que The Vixen s’exclamait, «désolé, je dois être patient».

Bradley a ajouté: « C’est contre les règles. »

La dernière option était de retourner à l’expéditeur, le chasseur et le concurrent choisissant incorrectement cette réponse.

Les fans ont pensé que le moment était hilarant et avaient attendu que Bradley ait l’une de ses crises de rire emblématiques.

« Bradley dans l’hystérique klaxon », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Bradley perd sa merde, doit être et klaxons toute la journée! »

Le moment hilarant est venu après que Bradley est entré dans l’histoire en ordonnant que le nom d’un concurrent soit changé sur le tableau des noms.

Le candidat Keith a expliqué qu’il avait retracé son arbre généalogique et «que vous ne le croyez pas ou non, vous parlez à une royauté éloignée ici».

«Avec qui êtes-vous parent?» A demandé Bradley.

Keith a expliqué qu’il y a 22 générations, son nom de famille était Plantagenet, le titre d’un clan royal en France.

«Et donc, pour une très bonne blague, ma sœur a décidé de m’acheter un petit lopin de terre en Écosse», a-t-il ajouté.

«Alors maintenant, je suis Lord Keith of Glencoe», dit-il alors que Bradley ordonnait aux patrons de l’émission de mettre à jour son nom pour Lord Keith sur le tableau.

«Nous ne pouvons pas simplement avoir Keith», ordonna-t-il.