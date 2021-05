Bradley Walsh de The Chase a ouvert la bouche à la tactique bizarre du joueur qu’il n’avait «  jamais vue depuis 11 ans  »

Bradley Walsh de THE Chase a été laissé bouche bée face à la tactique bizarre d’un joueur qu’il n’avait « jamais vu depuis 11 ans ».

Lors de l’édition de lundi du quiz d’ITV, la candidate Katrina a affronté Mark ‘The Beast’ Labbett.

4 Bradley Walsh a été laissé bouche bée sur The Chase après qu’un concurrent ait fait quelque chose que personne d’autre n’a jamais fait

Katrina n’avait gagné que 1000 £ dans son Cash Builder, puis The Beast lui a proposé une offre modique de moins 4000 £ et 55000 £.

Katrina a immédiatement rejeté l’offre basse et a dû décider entre les offres supérieures et intermédiaires.

Elle a choisi d’utiliser la comptine populaire pour enfants « Ip Dip Do » pour l’aider à prendre sa décision, ce qui a stupéfié Bradley, 60 ans.

Il a dit en riant: « Cela n’est jamais arrivé en 11 ans! L’IP de quelqu’un l’a plongé! »

4 Katrina a décidé de « Ip Dip Do » pour décider du montant à jouer

4 Le déménagement a fait craquer Bradley

Mark a répondu: « Vous ne pouvez rien dire à ce sujet. »

Bradley a ajouté: « Tellement intelligent! J’adore. Vous êtes très amusant. »

Katrina a fini par sélectionner les 1000 £, mais elle a toujours été rattrapée par Mark et n’a pas réussi à se rendre à la poursuite finale.

Cependant, certains téléspectateurs pensent que Katrina s’est peut-être désagréable en terminant la rime avec « out go you » au lieu de « I choose you ».

4 Mark Labbett était toujours en mesure d’attraper Katrina alors elle a raté la poursuite finale

S’adressant à Twitter, on a écrit: « Ip dip doo … out go you! Bye Katrina! »

Un autre a ajouté: « Out va toi / je te choisis. Elle a jeté le résultat là-bas #TheChase! »

The Chase est diffusé en semaine à 17 heures sur ITV.