Bradley Walsh de The Chase a laissé le visage rouge alors que l’impression du leader mondial tombe complètement à plat

Bradley Walsh de THE Chase a eu le visage rouge après que son impression d’un leader mondial soit tombée complètement à plat.

Le présentateur de 61 ans adore faire rire les concurrents, le public et les téléspectateurs lors de l’émission de quiz ITV, qu’il anime depuis 2009.

2 Bradley Walsh a eu le visage rouge sur The Chase après que son impression de Boris Johnson est tombée à plat

2 Shaun Wallace s’est moqué de la tentative de Bradley de se faire passer pour le Premier ministre

Dans l’édition de jeudi, Bradley a décidé de se faire passer pour le Premier ministre Boris Johnson, mais cela n’a pas tout à fait obtenu la réaction qu’il espérait.

On a demandé à la candidate Joy qui était l’auteur du livre de 2014 The Churchill Factor, et elle a correctement répondu que c’était Boris.

Elle a dit : « C’était un bon livre, en fait ! et Bradley l’a félicitée d’avoir bien fait les choses.

Faisant une impression du PM, il a déclaré: « C’est la réponse que nous cherchions, oui. »

« Ça ne lui ressemble pas »

Mais Chaser Shaun Wallace – alias The Dark Destroyer – n’a pas été impressionné et a déclaré: « Ça ne lui ressemblait pas. »

En essayant de le styler, Bradley a répondu: « C’était moi qui faisais Tony Blair avec une bouchée de billes! »

Plus tôt cette semaine, c’était au tour de Bradley de rôtir quelqu’un après qu’un concurrent se soit trompé sur le nom de Paul Sinha.

L’épisode de mardi a vu Nikki, originaire d’Afrique du Sud, demandé par Bradley lequel des Chasers elle aimerait affronter.

Elle a répondu : « Paul Singer », ce qui a immédiatement fait éclater de rire Bradley.

Il a dit: « Paul Singer? Chanteur comme dans un Singer ou Sin-ha? Savez-vous quoi, je l’ai entendu chanter et il n’est pas mauvais. »

The Chase est diffusé en semaine à 17h sur ITV.