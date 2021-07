Bradley Walsh de The Chase, 61 ans, révèle qu’il a besoin d’une opération pour une bataille secrète pour la santé qui change son apparence

L’animateur de THE Chase, Bradley Walsh, a révélé sa bataille secrète pour la santé qui change son apparence.

L’homme de 61 ans a expliqué qu’il souffrait de blépharite, ce qui lui donne des paupières rouges, enflées et qui démangent lors de poussées désagréables.

Il admet qu’il devra subir une opération à l’avenir pour résoudre le problème.

Bradley a déclaré à This Morning : « Les gens ne réalisent pas que j’ai une blépharite gravement grave.

«Je dois prendre un comprimé par jour pour cela ou j’ai vraiment du mal. Je vais avoir besoin d’opérer mes yeux à un moment donné pour régler le problème.

«Tant de fois, les gens ont commenté mon apparence. Mais ils ne s’en rendent pas compte. Si je prends des médicaments, je vais bien.

La maladie n’est généralement pas grave, mais peut entraîner d’autres problèmes, tels que des yeux secs, des kystes et une conjonctivite, surtout si elle n’est pas traitée.

Mais dans certains cas, les personnes atteintes peuvent se réveiller avec leurs paupières collées ensemble.

C’est la deuxième crise de santé que Bradley a eue au cours des 12 derniers mois.

L’année dernière, il a révélé qu’il avait perdu une pierre et demie en s’entraînant à la boxe après avoir été averti qu’il mourrait s’il ne perdait pas de poids immédiatement.

Les médecins ont déclaré qu’il courait un risque élevé de problèmes cardiaques après que son père Daniel est décédé d’une maladie cardiaque à l’âge de 59 ans.

Il était tellement choqué qu’il a renoncé à l’alcool et à la nourriture grasse.

L’ancienne légende de Corrie a révélé: «Je suis de retour à l’entraînement de boxe maintenant. À plein temps. J’ai fait environ une pierre et demie de poids.

Il a déclaré au Sun dimanche : « J’ai eu un raccrochage parce que mon père, Daniel, est décédé à l’âge de 59 ans.

« J’avais en tête que je devais simplement dépasser l’âge de mon père. Donc, avoir 60 ans a été une étape importante.

« J’étais une bombe à retardement. Je produis trop de cholestérol. C’est un tueur silencieux. Mon homme de cœur m’a dit : « Écoute, Brad, tu dois te remettre en forme ». »

Après avoir eu 60 ans le mois dernier et le terrible avertissement de son cardiologue, l’hôte de The Chase a totalement arrêté l’alcool et abandonné les glucides.

Bradley espère alerter les autres sur le «tueur silencieux» des maladies cardiaques – et encourager les personnes à risque à se faire tester.